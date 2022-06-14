Чорногорія приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації. Влада країни ввела обмеження щодо 34 росіян, серед яких політики і чиновники.
Про це пише видання Vijesti.
Так, влада Чорногорії заарештувала активи низки громадян Російської Федерації. Під санкції потрапили депутати Держдуми РФ і чиновники, серед яких:
- перший заступник глави Адміністрації президента РФ Олексій Громов, якого називають кремлівським куратором пропаганди;
- депутат від "Єдиної Росії" Ганна Кузнєцова;
- депутат від "Єдиної Росії" Леонід Івлєв;
- депутат від "Єдиної Росії" Віктор Казаков;
- депутат від КПРФ Олег Смолін;
- депутат від КПРФ Олег Лебедєв;
- депутат від КПРФ Ірина Філатова;
- депутат від ЛДПР Василь Власов;
- представники "Справедливої Росії" Дмитро та Андрій Кузнєцови та інші.
Відзначається, що влада Чорногорії заарештувала в основному нерухомість в містах Херцег-Новий, Будва та Жабляк.
Як раніше повідомляв УНІАН, Чорногорія - одна з країн, де російські громадяни любили купувати нерухомість та відпочивати, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну країна виступила проти агресора.
Ця країна разом з Болгарією та Північною Македонією "закрила своє небо" для літака міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який повинен прилетіти з візитом до Сербії.