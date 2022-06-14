У списку опинилися 34 громадянина Росії.

Чорногорія приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації. Влада країни ввела обмеження щодо 34 росіян, серед яких політики і чиновники.

Про це пише видання Vijesti.

Так, влада Чорногорії заарештувала активи низки громадян Російської Федерації. Під санкції потрапили депутати Держдуми РФ і чиновники, серед яких:

перший заступник глави Адміністрації президента РФ Олексій Громов, якого називають кремлівським куратором пропаганди;

депутат від "Єдиної Росії" Ганна Кузнєцова;

депутат від "Єдиної Росії" Леонід Івлєв;

депутат від "Єдиної Росії" Віктор Казаков;

депутат від КПРФ Олег Смолін;

депутат від КПРФ Олег Лебедєв;

депутат від КПРФ Ірина Філатова;

депутат від ЛДПР Василь Власов;

представники "Справедливої Росії" Дмитро та Андрій Кузнєцови та інші.

Відзначається, що влада Чорногорії заарештувала в основному нерухомість в містах Херцег-Новий, Будва та Жабляк.

Як раніше повідомляв УНІАН, Чорногорія - одна з країн, де російські громадяни любили купувати нерухомість та відпочивати, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну країна виступила проти агресора.

Ця країна разом з Болгарією та Північною Македонією "закрила своє небо" для літака міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який повинен прилетіти з візитом до Сербії.

Вас також можуть зацікавити новини: