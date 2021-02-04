Зеленський наголосив, що рішення про санкції має чітке обґрунтування у зв’язку з фінансуванням з Росії та співпрацею з терористичними організаціями.

Топ-менеджери українських телеканалів на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським висловили підтримку санкціям щодо «112 Україна», «ZIK» і «NewsOne».

Як повідомляє прес-служба глави держави, зустріч була присвячена рішенню Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» щодо кількох телеканалів.

«Це не має жодного стосунку до інших телеканалів. В Україні на сьогодні немає загрози ні свободі слова, ні медіа-бізнесу», – наголосив президент.

Зеленський наголосив, що рішення про санкції має чітке обґрунтування у зв’язку з фінансуванням з Росії та співпрацею з терористичними організаціями.

Своєю чергою, топ-менеджери телеканалів висловили повну підтримку цього рішення, адже, за їхніми словами, телеканали, щодо яких були застосовані санкції, давно проводять антидержавну політику і діють в інтересах пропаганди з боку Російської Федерації.

Учасники зустрічі зазначили, що запроваджені санкції є інструментом глобальної боротьби з дезінформацією і не мають нічого спільного з питанням свободи слова та незалежності ЗМІ.

Як повідомляє "Українська правда", Зеленський зустрічався з топ-менеджерами телеканалів ICTV, "Інтер", "1+1" та "Україна".

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Заборона телеканалів Медведчука: що відомо

2 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч проти 3 лютого. Водночас телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель заявила про підтверджене фінансування телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна", на які були накладені санкції згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони, з боку Російської Федерації.

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Телеканали Тараса Козака: що відомо

12 жовтня 2018 року Козак заявив про купівлю телеканалу NewsOne (ТОВ "Новини 24 години") з оцінкою 41-42 мільйони гривень.

У грудні 2018 року Козак відзвітував про купівлю дев'яти компаній групи 112 Україна, оцінивши їхню вартість на дату придбання в 72,87 мільйона гривень.

У 2019 році Тарас Козак став новим і одноосібним власником телевізійних мовників телеканалу Zik.

4 жовтня 2018 року Верховна Рада підтримала звернення до РНБО щодо введення санкцій проти компаній, які входять в структуру власності телеканалів 112 Україна і NewsOne.

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Автори: Олег Давигора, Віталій Саєнко