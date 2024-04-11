Термінові потреби посилення української протиповітряної оборони було головним питанням порядку денного.

Президент України Володимир Зеленський під час поїздки до Вільнюса провів зустрічі з президентами Литви Гітанасом Наусєдою та Румунії Клаусом Йоханнісом. Про це Зеленський повідомив у соціальній мережах.

Зокрема, головна тематика зустрічі з Наусєдою присвячувалася спільній силі.

"Поінформував Гітанаса про наслідки російських ударів цієї ночі та наші нагальні потреби в ППО. Обговорили також ситуацію на полі бою та пріоритети у зброї", - наголосив Зеленський.

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Глава держави вдячний Литві за готовність допомагати та збільшувати можливості постачання й виробництва зброї та снарядів для захисту спільної безпеки.

"Говорили й про політичну взаємодію на рівні Євросоюзу та НАТО – про конкретні кроки, які варто зробити цього року", - відзначив Зеленський.

Окремо президент України повідомив, що під час зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом обговорювалася взаємодія в оборонній сфері.

"Поінформував про російські обстріли Дністровської ГЕС. Українська ППО потребує посилення для створення надійного повітряного щита", - наголосив Зеленський.

Також лідери обох держав говорили про роботу експортного коридору України з Румунією та Молдовою. Цінуємо позицію Румунії в питанні транзиту української агропродукції.

"В умовах агресії Росії тандем Україна – Румунія робить значний внесок у забезпечення глобальної продовольчої безпеки", - додав Зеленський.

Потреби України в ППО - деталі

Раніше Зеленський повідомив, що Україні не вистачає засобів для належного захисту міст та інфраструктури. Зокрема, інколи доводиться обирати, який саме об'єкт захистити, або те чи інше місто.

Також Зеленський повідомив про наміри зміцнити сили протиповітряної оборони (ППО) і радіоелектронної боротьби (РЕБ) на Харківщині. Українським дипломатам буде доручено працювати з міжнародними партнерами для отримання нових систем ППО.

Цієї ночі російські загарбники здійснили масовану атаку ракетами та дронами по енергетичній інфраструктурі України. Зокрема, Росія запустила 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К та 12 зенітних керованих ракет С-300. Жодна з цих ракет не була збита українськими силами ППО.

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