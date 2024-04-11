Лідери країн обговорили останні удари Росії по нашій енергетичній інфраструктури.

Президент України Володимир Зеленський у Вільнюсі зустрівся з президентом Чехії Петром Павелом, який підтримав ідею Макрона щодо відряджання іноземних військ Києву. Зустріч відбувалася у важкий для української енергетики день.

Деталі глава держави повідомив у своєму Telegram. За словами Зеленського, він розповів чеському колезі про ситуацію на полі бою, російські обстріли нашої енергетичної інфраструктури та потреби України в постачанні енергообладнання.

"Обговорили оборонну підтримку України та посилення співпраці в галузі ОПК, нашу інтеграцію до ЄС і НАТО й укладення двосторонньої безпекової угоди", - додав президент.

Візит Зеленського до Литви

Сьогодні Зеленський прибув до Литви для участі в 9-му саміті Ініціативи трьох морів. В рамках візиту глава держави зустрівся з президентом Литви Гітанасом Наусєдою.

Також Зеленський та президент Латвії Едгарс Рінкевічс поставили підписи під двосторонньою безпековою угодою між двома країнами.

"Згідно з нею, Латвія надаватиме Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку. Крім того, Латвія бере на себе 10-річні зобов’язання щодо підтримки України в кіберзахисті, розмінуванні, безпілотних технологіях та безумовно сприяє нашому вступу до ЄС і НАТО", - повідомив Зеленський у Telegram.

Згідно з цією угодою, Латвія зобов’язується допомагати Україні в захисті від російської агресії стільки, скільки буде потрібно. Цього року країна надасть військову підтримку на суму близько 112 млн євро. Документ також засвідчує готовність Латвійської Республіки допомагати з відновленням і відбудовою, захистом критичної інфраструктури тощо.

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