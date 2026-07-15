Україна працює в 3 напрямках для знищення російської балістики: Зеленський розкрив деталі

Україна має намір до кінця року запустити своє виробництво ракет-перехоплювачів до Patriot за ліцензією від США.

Президент Володимир Зеленський розкрив подробиці про зусилля України щодо посилення протиповітряної оборони для збиття російських балістичних ракет.

Як передає кореспондент УНІАН, на пресконференції після саміту "Україна – Південно-Східна Європа" він повідомив, що йде робота щодо реалізації домовленостей про виробництво ракет-перехоплювачів балістики.

"Ми працюємо над антибалістикою в трьох напрямках", - відзначив Зеленський.

Відео дня

Як пояснив президент, перший напрямок - це зенітні ракетні комплекси Patriot і ракети до них через ініціативу PURL або двосторонні домовленості з іншими країнами.

"Це програма PURL або двосторонні відносини з різними лідерами, передусім з європейськими. Через PURL ми можемо отримувати ракети зі США за фінансування європейських лідерів", - сказав Зеленський.

Також, за його словами, на двосторонньому рівні відбувається робота з європейськими партнерами. "Домовляємось з окремими країнами про ті чи інші можливості. Це не дуже великі пакети, але важливі", - додав Зеленський.

Разом з тим, окремо в України є домовленість з країнами Близького Сходу, але подробиці наразі не розголошуються:

"Тому що домовленість залежить від вирогідності повного закінчення війни на Близькому Сході. Це передусім не через ракети, а тому що ми бажаємо близькосхідним країнам і людям миру. З цим пов'язана і антибалістика для нашої держави".

Україна має намір до кінця року почати випуск ракет до Patriot

Другий напрямок – це налагодження українського виробництва ракет-перехоплювачів за ліцензіями від провідних союзників:

"Ми працюємо над ліцензіями на Patriot. У нас була політична домовленість. Ми розраховуємо до кінця 2026 року отримати можливість технічно виробляти наші ракети - американські ракети нашими силами".

Крім того, глава держави підкреслив, що Україна має окрему домовленість з Євросоюзом, а саме з Францією і Італією.

"Вони дають дозволи на виробництво SAMP/T. Ми домовились з французькою стороною, італійська сторона підтримала відповідні рішення. Ми домовились, що ракети SCALP, ракета ASTER 30 - це для ППО проти крилатих ракет. І також, поки що рано казати про SAMP/T NG, нової генерації - це антибалістичні ракети, тому що ми очікуємо ці системи. Ми домовились, що ці системи будуть у нас, а ракети - ми можемо отримати від них дозвіл також до кінця 2026 року", - додав Зеленський.

До того ж , за словами президента, Україна отримала позитивний висновок від французької сторони щодо керованих бомб HAMMER.

Створення спільного європейського антибалістичного щита FREYJA

За словами Зеленського, третій напрямок - це ініціатива України в об'єднанні з іншими країнами.

"Це проєкт FREJA, антибалістична система. Ми її називаємо європейською. Тому що Україна будує пускові установки і ракету. Це серце цієї системи, але нам не вистачає інших важливих деталей, різних, передусім радарів. Це те, де у нас поки що дефіцит", - деталізував президент.

Він нагадав, що довкола проєкту FREYJA було наразі об’єднано 8 країн:

"Ми об'єднали зараз вісім країн в цю ініціативу, і буде більше, але з вісьмома країнами нам вже зрозумілі компанії, які технологічно можуть розібратися з питаннями, швидко розібратися з питаннями радарів. Ось все, над чим ми працюємо в антибалістичному спектрі".

Він сказав, що до цього процесу залучена Рада національної безпеки і оборони України (РНБО).

"Секретар РНБО збирав антибалістичну коаліцію. Так, він за все відповідав, щоб у нас відбувся цей тристоронній формат, коли є лідер, радники з національної безпеки. В нашому випадку, в Україні - це секретар РНБО. Ось чим він займався. І компанія з виробництва, яка дає ту чи іншу частину для антибалістичної системи FREJA", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що у Франції відбулася перша зустріч Антибалістичної коаліції:

"Зараз будемо працювати вже над термінами і виробництвом. Але як я і сказав, пускова і ракета в України є. Питання тестування. І дай Бог, щоб воно було позитивним".

Система FREYJA: що відомо

Як повідомляв УНІАН, Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія офіційно створили Антибалістичну коаліцію. Йдеться про інтегровану архітектуру протиракетної оборони, здатної стримувати та нейтралізувати майбутні ракетні загрози.

При цьому, робота над спільною системою FREYJA не замінить уже існуючі системи, а доповнить оборону та створить надійний щит над усією Європою.

Зеленський очікує, що впродовж 12 місяців спільний антибалістичний щит України та країн Європи під назвою FREYJA стане практичною реальністю.

Наразі Україна активно готується до наступного зимового сезону. Як повідомив Зеленський у запиті до провідних союзників, на один зимовий місяць Україні треба не менше 100 ракет-перехоплювачів до зенітних ракетних комплексів Patriot, а на увесь зимовий період – 300 таких ракет.

Вас також можуть зацікавити новини: