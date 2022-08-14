Відмова від реальної боротьби зі злом стає допомогою йому, каже президент.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян Росії.

Як він зазначив у своєму відеозвернені, коли зло набуває таких масштабів, мовчання людей наближається до рівня співучасті.

"Відмова від реальної боротьби зі злом стає допомогою саме йому. Тому якщо у вас громадянство Росії і ви мовчите, значить, ви не боретесь, а значить, цим ви підтримуєте", - сказав глава держави.

Він закликав росіян, зокрема, тих, які перебувають за кордоном, виступити на підтримку України.

"І хоч би де ви перебували – як на території Росії, так і за кордоном, – ваш голос повинен звучати на підтримку України, а значить, проти цієї війни", - зазначив він.

Раніше популярний український телеведучий, волонтер Сергій Притула емоційно звернувся до росіян. У відео шоумен російською мовою розвінчав міфи про так звану "спецоперацію" Путіна в Україні, а також розповів, яке майбутнє чекає жителів Росії після перемоги України у війні.

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