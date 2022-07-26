Притула підкреслив, що РФ – це "країна-навпаки", в якій те, що має працювати правильно, не працює так. Як приклад він розповів про главу РПЦ, який, замість того, щоб закликати до миру, благословляє війну.

Популярний український телеведучий, волонтер Сергій Притула емоційно звернувся до росіян. У відео шоумен російською мовою розвінчав міфи про так звану "спецоперацію" Путіна в Україні, а також розповів, яке майбутнє чекає жителів Росії після перемоги України у війні.

Притула зазначив, що цим відео він "закриває гештальт", оскільки 25 лютого, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, він звертався із закликом до російських зірок, наївно вважаючи, що вони виступлять проти війни, розв'язаної путінським режимом.

"Росіяни, подивіться це відео до кінця і дуже уважно. Вам не сподобається те, що ви побачите і почуєте. Але більшість ліків теж не смачні. Зате корисні. Допомагають розв'язати проблему. Так що дивіться, і починайте, нарешті, думати своєю власною головою. Поки ще є така можливість", - підписав відео Притула.

Волонтер зазначив, що Росія - це "країна-навпаки", в якій те, що має працювати правильно, не працює таким чином. Як приклад Притула розповів про главу РПЦ Кирила, який замість того, щоб закликати до миру, благословляє війну.

Також він перерахував, які злочини скоїли росіяни в Україні під егідою брехні про "спецоперацію". Притула нагадав, що зараз 2022 рік, а тому приховати те, що росіяни наробили в Україні, не вдасться – українці вже ідентифікували багатьох солдатів. У зв'язку з цим він зазначив, що агресорам ще відгукнуться наслідки їхніх дій.

За його словами, найрозумніші з росіян поїдуть із країни, вони вже це робить. Ті, хто виїхав в інші країни, мімікруватимуть під українців і змінюватимуть громадянство. Він упевнений, що російський паспорт буде токсичним, а росіяни будуть відомі всьому світу, як "нація вбивць, ґвалтівників та злодіїв".

"Росіяни, ваші діти будуть вас проклинати. Тому що їх чекає бідне і голодне майбутнє. Вас обкладуть санкціями, заборонять виїзд будь-куди, крім Північної Кореї, змусять виплачувати величезні репарації, за які ми відбудуємо українські міста і села", – повідомив волонтер.

За його словами, росіяни будуть кричати про те, що вони не винні, винна тільки влада, а прості люди не повинні страждати. Однак саме вони обрали і підтримали цю владу, а також не зробили нічого, щоб пекло в Україні припинилося.

Тим часом діти тих, хто все це затіяв, будуть відчувати себе відносно непогано, тому що "поки ви змінювали життя своїх синів на білі "Лади", вони змінювали громадянство".

Після цього, як стверджує Притула, залишиться лише поцілувати портрет мертвого до того моменту Путіна і подякувати йому "за щасливе дитинство".

"Як бачите, я вже не закликаю ні російських зірок, ні суспільство зупинити війну. Ви на це нездатні. Ви не здатні ні на що. Якщо ви думаєте, що все вищесказане – це моя ненависть, то і тут я вас розчарую. Ненависть - це занадто багато для вас. Це навіть благородно. Вам краще підходить слово презирство", - зазначив Сергій Притула.

Росіянам і їхнім дітям залишається жити з ганьбою і в ізоляції від цивілізованого світу, який хоче творити, тоді як РФ хоче тільки руйнувати, говорить він.

"Ваше майбутнє - країна-ізгой. Ви - країна 404. І недовгий той час, коли в Махачкалі, Улан-Уде і Якутську, після того, як з війни не повернуться тисячі бійців, виникне питання: А навіщо нам вбивати українців, якщо росіяни – ближче, і це вони відправили нас на фронт гарматним м'ясом, як завжди, і робили з підкореними народами? Горіть в пеклі, росіяни. Оруел вам аплодує", - підсумував Притула.

Раніше Сергій Притула висловився на адресу російських окупантів, чиї телефонні розмови були перехоплені нашими спецслужбами. За словами Притули, росіяни занадто багато матюкаються, в тому числі в розмовах з родичами. При цьому сам Сергій за 40 років життя жодного разу не матюкався при своїй мамі, оскільки це було б неповагою до неї.

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