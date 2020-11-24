Роман Примуш / фото Хмельницька ОДА
Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Хмельницької обласної держадміністрації Дмитра Габінета згідно з поданою ним заявою.
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Відповідний указ №510/2020 від 24 листопада опубліковано на сайті глави держави.
Іншим указом тимчасове виконання обов’язків голови Хмельницької ОДА покладено на Романа Примуша.
Роман Примуш: що про нього відомо
- Роман Примуш працював у Хмельницькому обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України.
- Потім був директором Агенції регіонального розвитку
- У січні поточного року Примуш був призначений першим заступником голови Хмельницької ОДА.
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