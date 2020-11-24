Зеленський звільнив голову Хмельницької ОДА

Тимчасове виконання обов’язків голови Хмельницької облдержадміністрації покладено на Романа Примуша.

Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Хмельницької обласної держадміністрації Дмитра Габінета згідно з поданою ним заявою. Читайте такожЗеленський призначив нового голову Сумської ОДА Відповідний указ №510/2020 від 24 листопада опубліковано на сайті глави держави. Іншим указом тимчасове виконання обов’язків голови Хмельницької ОДА покладено на Романа Примуша. Роман Примуш: що про нього відомо Роман Примуш працював у Хмельницькому обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України.

Потім був директором Агенції регіонального розвитку

У січні поточного року Примуш був призначений першим заступником голови Хмельницької ОДА. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Леся Лещенко

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