Роман Примуш / фото Хмельницька ОДА

Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Хмельницької обласної держадміністрації Дмитра Габінета згідно з поданою ним заявою.

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Відповідний указ №510/2020 від 24 листопада опубліковано на сайті глави держави.

Іншим указом тимчасове виконання обов’язків голови Хмельницької ОДА покладено на Романа Примуша.

Роман Примуш: що про нього відомо

  • Роман Примуш працював у Хмельницькому обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України.
  • Потім був директором Агенції регіонального розвитку
  • У січні поточного року Примуш був призначений першим заступником голови Хмельницької ОДА.

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Автор: Леся Лещенко