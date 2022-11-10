Вже третю добу заблоковані усі банківські рахунки ПАТ "Укрнафта", діяльність товариства фактично зупинена.

Президента України Володимира Зеленського закликають втрутитися в ситуацію, що склалася довкола ПАТ "Укрнафта". Вже третю добу працівниками БЕБ та СБУ заблоковано діяльність компанії без пред’явлення рішення суду.

Про це йдеться у зверненні прес-служби компанії. Зазначається, що в адміністративному офісі ПАТ "Укрнафта" проводиться обшук.

"Третю добу озброєні особи перебувають в офісі ПАТ "Укрнафта", не допускають до робочих місць працівників, блокують усю оперативну діяльність товариства, перешкоджають виконанню звичайних операційних процесів щодо видобутку та переробки", - наголосили у компанії.

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Крім того, додали, що вже третю добу заблоковані усі банківські рахунки ПАТ "Укрнафта", діяльність товариства фактично зупинена.

За даними "Опендатабот", 10.11.2022 року відбулася зміна голови правління ПАТ "Укрнафта", ним став Корецький Сергій Федорович. Станом на початок робочого дня 10.11.2022 Корецький С.Ф. в офісі ПАТ "Укрнафта" не з’являвся, будь-яких офіційних пояснень трудовому колективу не надано.

В "Укрнафті" заявляють, що Кабмін, Міноборони, Мінекономіки, Міненергетики ігнорують звернення 20-тисячного колективу ПАТ.

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