У власність держави повернуто ділянки, "вкрадені" у Львівській, Черкаській та Одеській областях.

Українській державі повернули кілька земельних ділянок оборонного призначення, які були незаконно привласнені сторонніми особами у трьох областях.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, Мінагрополітики, Держгеокадастр та Міноборони оскаржують незаконно оформлені майнові права на такі землі в Антирейдерській комісії Міністерства юстиції.

Читайте такожЗа час дії мораторію на землю політики та бізнесмени вкрали у країни "два Крима" – Зеленський"Маємо декілька перемог. Уже повернуто такі ділянки на Львівщині, в Умані та на Одещині", – написав Лещенко.

Він також додав, що днями Мін’юст скасував незаконну реєстрацію трьох ділянок на території земель оборони у селі Віта-Поштова Київської області та селі Куяльник Одеської області.

Наразі готуються ще 10 скарг щодо інших ділянок.

Нагадаємо, у травні у власність української держави були повернуті незаконно відчужені землі військового аеродрому в Умані.

Автор: Ганна Нагорна