Подоляк сказав, що Путін хоче бачити себе "царем гори".

Російський президент Володимир Путін все ще сподівається, що отримає "особливе запрошення" до G20.

Про це написав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у мікроблозі Twitter.

"Що говорить демарш Російьской Федерації із зернової ініціативи? У Кремлі досі сподіваються на особливе запрошення до #G20. Путін хоче бачити себе царем гори, а інших лідерів на колінах. Та його чекає прощання з ілюзіями", - написав він.

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Подоляк підкреслив, що ніхто не має сісти за стіл із тим, хто чинить геноцид громадян іншої країни.

Зернова угода: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 22 липня у Стамбулі відбулося підписання угоди про розблокування портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції.

Документ передбачав, що на експорт зерна виділяється 120 днів з можливістю пролонгації терміну дії.

Раніше повідомлялося, що в рамках "зернової ініціативи" вже 397 суден експортували через порти Великої Одеси 9 млн тонн української агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.

29 жовтня у Міноборони РФ звинуватили фахівців Військово-Морських сил Великобританії у причетності до атаки на Чорноморський флот та оголосили про вихід із зернової угоди.

31 жовтня вони сказали, що Росія не виходить з угод щодо експорту українського зерна, а "призупиняє їхню дію".

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