Російський президент Володимир Путін все ще сподівається, що отримає "особливе запрошення" до G20.
Про це написав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у мікроблозі Twitter.
"Що говорить демарш Російьской Федерації із зернової ініціативи? У Кремлі досі сподіваються на особливе запрошення до #G20. Путін хоче бачити себе царем гори, а інших лідерів на колінах. Та його чекає прощання з ілюзіями", - написав він.
Подоляк підкреслив, що ніхто не має сісти за стіл із тим, хто чинить геноцид громадян іншої країни.
Зернова угода: що відомо
Як повідомляв УНІАН, 22 липня у Стамбулі відбулося підписання угоди про розблокування портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції.
Документ передбачав, що на експорт зерна виділяється 120 днів з можливістю пролонгації терміну дії.
Раніше повідомлялося, що в рамках "зернової ініціативи" вже 397 суден експортували через порти Великої Одеси 9 млн тонн української агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.
29 жовтня у Міноборони РФ звинуватили фахівців Військово-Морських сил Великобританії у причетності до атаки на Чорноморський флот та оголосили про вихід із зернової угоди.
31 жовтня вони сказали, що Росія не виходить з угод щодо експорту українського зерна, а "призупиняє їхню дію".