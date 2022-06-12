Темою консультацій стане реалізація проекту створення безпечного коридору для експорту української сільгосппродукції морем.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наступного тижня проведе переговори з президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Про це Ердоган сказав на зустрічі з молоддю в турецькому місті Ван, повідомляє Anadolu.

Темою консультацій стане реалізація проекту створення безпечного коридору для експорту української сільгосппродукції морем.

"Наступного тижня ми проведемо переговори з Путіним і з Зеленським, щоб обговорити, які кроки ми зробимо з питання "зернового" коридору", - зазначив турецький лідер.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня президент України Володимир Зеленський і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорили створені Росією загрози продовольчій безпеці, шляхи розблокування українських портів і взаємодію у сфері безпеки. Президенти Туреччини та України були одностайні щодо необхідності відновлення миру.

А 8 червня стало выдомо, що в обмін на забезпечення транспортування зерна, соняшнику та соняшникової олії з України, РФ вимагає усунути перешкоди на шляху експорту російських товарів.

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