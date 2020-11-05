Кандидат в мери Одеси від «Опозиційної платформи – За життя» Микола Скорик, як і вся фракція в цілому, не може вважатися повноцінною альтернативою та опозицією чинній владі, оскільки схильна укладати домовленості, а не принципово відстоювати свою позицію до кінця.

Про це у своєму блозі на сайті «Кореспондент» написав журналіст Юрій Ткачов.

Так, він звинуватив депутатів ОПЗЖ в укладенні домовленостей з владою як на державному, так і на місцевому рівні. За його словами, такого роду чутки б'ють по репутації партії як опозиції чинному режиму.

«В Одесі є така тема, що, мовляв, у другому турі виборів треба голосувати за Скорика як представника ОПЗЖ – ідеологічної опозиції політичному українству. Я писав, що за Скорика голосувати можна... не як за Філімонова або Обухова. Але бачити в ньому зокрема і в ОПЗЖ взагалі ідеологічну опозицію чомусь це, вибачте, перебір. Я упереджений, бо не люблю ОПЗЖ. Але не люблю я їх за те, що вони за останні роки для мене особисто стали синонімом слова «договорняк». Починаючи від знаменитої зустрічі Льовочкіна, Фірташа, Порошенка та Кличка у Відні в травні 2014 року, де вони ділили країну; через голосування в Раді за судову реформу, Конституційний суд і багато чого ще синхронно з БПП, коли Порошенку не вистачало голосів; і до локальних феноменів на кшталт союзу ОПЗЖ з БПП в Одеській облраді. Це я вже мовчу про Ківу і Столара в списках. Знаєте, яка історія з ОПЗЖ в головній ролі для мене типова? Історія зі звільненням Ройтбурда. Рік тому проголосували. З ініціативи ОПЗЖ, але БПП теж голосувала. У судах відбили. Ройтбурд залишається директором і клав на облраду відомо що. І так у них все», - розповів журналіст.

Також він для порівняння пояснив, як у такого роду скандальних ситуаціях діє мер Одеси Геннадій Труханов.

«Власне, ті, хто дорікає Труханову в ідеологічній угоді (а це в тому числі і я!) повинні розуміти: Труханов стрьомні питання просто обходить. В ОПЗЖ ж їх піднімають на щит, щоб потім злити на догоду договорнякам. Ось прям не впевнений, що друге краще першого. Що ж до самого Скорика... Якщо вас вражають його здібності як адміністратора, лідерські якості, професіоналізм команди та взагалі, то так, в цілому можете голосувати. Але, на мою думку, ідея так собі. На любителя», - підкреслив автор матеріалу.

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Автор: УНІАН