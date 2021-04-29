Журналістам "злили" ймовірний запис розмови кума Путіна і нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука та радника президента Росії Владислава Суркова за 2014 рік.
Аудіозапис потрапив у розпорядження 24 каналу.
На записі чути, що Сурков першим подзвонив до Медведчука, аби уточнити заяву тодішнього міністра енергетики Юрія Продана про те, що Україна не вестиме перемовини з проросійськими бойовиками щодо купівлі вугілля. У відповідь Медведчук розсміявся і заявив, що той вже написав заяву на звільнення.
Про співпрацю з бойовиками
Медведчук: Алло. Привіт Слав.
Сурков: Я вже там, чесно кажучи, там начебто розібрався. Я там хотів дізнатися з приводу тої заяви Продана, що вугілля там не будуть купляти.
М: Ааааа, так це я вже все, був 3 години у паралельного. Він каже: "Ну послухай, це ж…".
С: Угу. (сміється - ред.)
М: Він вже заяву про відставку написав позавчора. Алло.
С: Так, мені сказали… Сказали. (стримано сміється - ред.)
М: Ні-ні, а я, знаєш, як сказав? Я кажу: "Послухай, от вчора він робить заяву – нашу людину в Захарченка не приймають, наша людина їде геть. Ну що це за ху*ня, б*я?! Скільки це буде тривати, б*я?!
С: Так, так, точно. Правильно. (сміється - ред.)
М. А я тобі інше хочу сказати, Слава, раз ти вже подзвонив.
С: Так, угу-угу.
М. Значить, я тільки що був у "великих", так. Ну у місцевих "великих". І там довго говорили – кілька годин – і він розказував, що вчора була розмова, так? І так ніби сказали, що тобі треба приїхати, так?
С: Так.
Медведчук зателефонував Порошенку
М. Е-ее. Зачекай одну хвилинку, Слав.
С: Угу.
М: (паралельно говорить іншим телефоном) Так… Так… Алло… Добрий день. А можете зв’язати мене з Петром Олексійовичем? Наберете мене тоді. Дякую.
М: Це я щойно тому Порошенку хотів подзвонити. Чуєш, так він каже: "Он там дали команду, щоб ти (Сурков – 24 канал) приїхав. Більше того, важливо – до п'ятниці, тому що в п'ятницю ввечері вони будуть говорити по телефону перед від'їздом, ти знаєш куди, у відрядження керівника.
С: Угу-угу.
М:. А от, а доповів, що ти можеш тільки в понеділок. Подзвони і попроси, типу, щоб передали Островенку, що от якби він приїхав там завтра, щоб ми встигли до розмови там з'ясувати.
С: Та ні, Віть.
М: Ні-ні, я просто тебе інформую.
С: Я начальнику доповів там. Я в понеділок буду залізно там. Нормально все.
М: Угу, так. Ну і все тоді.
С: Ось я збираюся. Правда, у мене тут не терміни зовсім. Я не бачу екстреної необхідності… Якби там щось спалахнуло. А що у нас? Ми зайшли в якийсь тупик. Ну зараз будемо вибиратися з нього потихеньку. Нічого страшного.
Про Тристоронню контактну групу
М: І друге – щодо Контактної групи. От її треба зібрати там, завтра чи після.
С: Ага.
М: А от вони заявили, що тепер будуть їх представники, а не керівники. І це там обурило місцеву спільноту в Контактній групі.
С: Ага, так. Яку?
М: Ну, наприклад Кучму.
С: Зубарова чи що? (Сміється)
М: Молодець! Як ти здогадався? Слав, ти знаєш своїх людей! (Сміється)
С: Так-так. (Сміється)
М: Ти зрозумів, так?
С: Вітя, я зрозумів, що обурило, але там іншого шляху немає. Тому що вони ж грабіжники і вбивці по версії України, так сказати.
М: Терористи! Вбивці! (Сміється)
С: Терористи, вбивці, грабіжники! Хто там ще?
М: Бандити…
С: Бандити, яких коронують на царство…
М: Слухай, я не знаю, як раніше з ними зустрічалися – у мене є питання. (Сміється)
С: Так. Ну, там, звісно, контакти групи будуть продовжуватися. Ну вони, по-перше, зараз уповноважених, правда, призначать. А потім…
М: Слава, я ж тобі просто пояснив, що у мене є інформація! (Сміється)
С: А я тобі не даю? Ти маєш право сказати, якщо хочеш. Я ж не до цього…
М: Так, будь ласка.
С: Я ж тобі пояснюю – ти все розумієш і так. Я просто реагую, ніби подумки передаю це тим, з ким ти там спілкуєшся. Тому…
М: Ну так, вони зараз будуть телефонувати мені з цього приводу. Я передам.
С: У нас чиста пропозиція – ніяких тут ухилень нема. Вони зараз призначать людей уповноважений, і буде збиратися група.
М: Угу
С: Ба більше, мені навіть шеф сказав – ти можеш теж сказати – мені сказали на цю групу з'їздити. Я поїду.
М: Так. А взагалі навіть тобі? Ооо. Зрозумів.
С: Так ось так от. Тому нехай вони там не плачуть через те, що там не ті люди будуть присутні в складі "ополченців".
С: Зате Слава приїде, скажи. (Сміється)
М: Я зрозумів, Слав, чуєш?
С: Так.
М: Цей, ти мені ще скажи одне питання. Я в тебе вчора забув запитати.
С: Угу.
М: По Зарубі пам'ятаєш? Тому Владлену? По Краснодонську.
С: Так, я передав сигнали. Передав сигнали…
М: Так?
С: Зараз, Віть, мені дадуть зворотний зв'язок, тому що вона у нас там така.Крива.
М: Ти мені подзвони. Чому? Тому що, ну дійсно, звідти йдуть такі… Не знаю, може, мене обманюють.
С: Так-так. Слухай, ну якщо… Якщо він десь в пекельному положенні, то як він то
М: А він бере телефон в охоронців. Ну це може бути
С: (стриманий сміх).
М: Ти не хвилюйся так.
С: (стриманий сміх).
С: ЗаруДА? Да?
М: ЗаруБа Владлен Вікторович. Краснодонська ІВС.
С: Я передав, так. Угу… Так, добре.
Про політтехнолога Тимошенко – Ситникова
М: І ще одне запитаннячко, можна?
М: Ти знаєш Олексія Ситника? Або Ситникова?
С: Так.
М: Так. Ну політолог. Політтехнолог.
С: Льошу знаю, так.
М: А що він собою являє?
С: Давно його не бачив. Він вкрай дорогий такий технолог. Більше розмов, ніж толку, зразу тобі скажу.
М: Угу.
С: Він відома в Росії людина, авторитетна. З таких вважається, з просунутих. Але оскільки, як ти здогадуєшся, я цей ринок добре знаю.
М: Так, ну тому я тебе і запитую.
С: Так. Але видатних таких досягнень – ну не було у нього. Я тобі точно кажу.
М: Угу.
С: Він працював на (Юлію – ред.) Тимошенко, до речі, якщо про вас говорити.
М: Так-так, я знаю, коли він працював, бо я з ним зустрічався навіть.
С: Він там працював, наче досить успішно. Ба більше, він сам з нею досі на контакті прямому і досі її якось обслуговує.
М: Угу.
С: Не знаю, як вона оцінила результати виборів, останніх, як вона тепер до нього ставиться. Ну ось до останнього дня він з нею працював також.
М: Угу. Зрозумів…
С: Ось. Це 100% я знаю, ось просто…
М: Ну добре, я потім тобі розповім, чому я цікавлюся.
С: Так, добре тоді. Добре.
М: Добре. Давай, па-па.
С: Дякую, па-па.
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