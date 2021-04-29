У розмові політики обговорили ТКГ, обурення України через необхідність ведення перемовин з бойовиками та інші проблеми.

Журналістам "злили" ймовірний запис розмови кума Путіна і нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука та радника президента Росії Владислава Суркова за 2014 рік.

Аудіозапис потрапив у розпорядження 24 каналу.

На записі чути, що Сурков першим подзвонив до Медведчука, аби уточнити заяву тодішнього міністра енергетики Юрія Продана про те, що Україна не вестиме перемовини з проросійськими бойовиками щодо купівлі вугілля. У відповідь Медведчук розсміявся і заявив, що той вже написав заяву на звільнення.

Про співпрацю з бойовиками

Медведчук: Алло. Привіт Слав.

Сурков: Я вже там, чесно кажучи, там начебто розібрався. Я там хотів дізнатися з приводу тої заяви Продана, що вугілля там не будуть купляти.

М: Ааааа, так це я вже все, був 3 години у паралельного. Він каже: "Ну послухай, це ж…".

С: Угу. (сміється - ред.)

М: Він вже заяву про відставку написав позавчора. Алло.

С: Так, мені сказали… Сказали. (стримано сміється - ред.)

М: Ні-ні, а я, знаєш, як сказав? Я кажу: "Послухай, от вчора він робить заяву – нашу людину в Захарченка не приймають, наша людина їде геть. Ну що це за ху*ня, б*я?! Скільки це буде тривати, б*я?!

С: Так, так, точно. Правильно. (сміється - ред.)

М. А я тобі інше хочу сказати, Слава, раз ти вже подзвонив.

С: Так, угу-угу.

М. Значить, я тільки що був у "великих", так. Ну у місцевих "великих". І там довго говорили – кілька годин – і він розказував, що вчора була розмова, так? І так ніби сказали, що тобі треба приїхати, так?

С: Так.

Медведчук зателефонував Порошенку

М. Е-ее. Зачекай одну хвилинку, Слав.

С: Угу.

М: (паралельно говорить іншим телефоном) Так… Так… Алло… Добрий день. А можете зв’язати мене з Петром Олексійовичем? Наберете мене тоді. Дякую.

М: Це я щойно тому Порошенку хотів подзвонити. Чуєш, так він каже: "Он там дали команду, щоб ти (Сурков – 24 канал) приїхав. Більше того, важливо – до п'ятниці, тому що в п'ятницю ввечері вони будуть говорити по телефону перед від'їздом, ти знаєш куди, у відрядження керівника.

С: Угу-угу.

М:. А от, а доповів, що ти можеш тільки в понеділок. Подзвони і попроси, типу, щоб передали Островенку, що от якби він приїхав там завтра, щоб ми встигли до розмови там з'ясувати.

С: Та ні, Віть.

М: Ні-ні, я просто тебе інформую.

С: Я начальнику доповів там. Я в понеділок буду залізно там. Нормально все.

М: Угу, так. Ну і все тоді.

С: Ось я збираюся. Правда, у мене тут не терміни зовсім. Я не бачу екстреної необхідності… Якби там щось спалахнуло. А що у нас? Ми зайшли в якийсь тупик. Ну зараз будемо вибиратися з нього потихеньку. Нічого страшного.

Про Тристоронню контактну групу

М: І друге – щодо Контактної групи. От її треба зібрати там, завтра чи після.

С: Ага.

М: А от вони заявили, що тепер будуть їх представники, а не керівники. І це там обурило місцеву спільноту в Контактній групі.

С: Ага, так. Яку?

М: Ну, наприклад Кучму.

С: Зубарова чи що? (Сміється)

М: Молодець! Як ти здогадався? Слав, ти знаєш своїх людей! (Сміється)

С: Так-так. (Сміється)

М: Ти зрозумів, так?

С: Вітя, я зрозумів, що обурило, але там іншого шляху немає. Тому що вони ж грабіжники і вбивці по версії України, так сказати.

М: Терористи! Вбивці! (Сміється)

С: Терористи, вбивці, грабіжники! Хто там ще?

М: Бандити…

С: Бандити, яких коронують на царство…

М: Слухай, я не знаю, як раніше з ними зустрічалися – у мене є питання. (Сміється)

С: Так. Ну, там, звісно, контакти групи будуть продовжуватися. Ну вони, по-перше, зараз уповноважених, правда, призначать. А потім…

М: Слава, я ж тобі просто пояснив, що у мене є інформація! (Сміється)

С: А я тобі не даю? Ти маєш право сказати, якщо хочеш. Я ж не до цього…

М: Так, будь ласка.

С: Я ж тобі пояснюю – ти все розумієш і так. Я просто реагую, ніби подумки передаю це тим, з ким ти там спілкуєшся. Тому…

М: Ну так, вони зараз будуть телефонувати мені з цього приводу. Я передам.

С: У нас чиста пропозиція – ніяких тут ухилень нема. Вони зараз призначать людей уповноважений, і буде збиратися група.

М: Угу

С: Ба більше, мені навіть шеф сказав – ти можеш теж сказати – мені сказали на цю групу з'їздити. Я поїду.

М: Так. А взагалі навіть тобі? Ооо. Зрозумів.

С: Так ось так от. Тому нехай вони там не плачуть через те, що там не ті люди будуть присутні в складі "ополченців".

С: Зате Слава приїде, скажи. (Сміється)

М: Я зрозумів, Слав, чуєш?

С: Так.

М: Цей, ти мені ще скажи одне питання. Я в тебе вчора забув запитати.

С: Угу.

М: По Зарубі пам'ятаєш? Тому Владлену? По Краснодонську.

С: Так, я передав сигнали. Передав сигнали…

М: Так?

С: Зараз, Віть, мені дадуть зворотний зв'язок, тому що вона у нас там така.Крива.

М: Ти мені подзвони. Чому? Тому що, ну дійсно, звідти йдуть такі… Не знаю, може, мене обманюють.

С: Так-так. Слухай, ну якщо… Якщо він десь в пекельному положенні, то як він то

М: А він бере телефон в охоронців. Ну це може бути

С: (стриманий сміх).

М: Ти не хвилюйся так.

С: (стриманий сміх).

С: ЗаруДА? Да?

М: ЗаруБа Владлен Вікторович. Краснодонська ІВС.

С: Я передав, так. Угу… Так, добре.

Про політтехнолога Тимошенко – Ситникова

М: І ще одне запитаннячко, можна?

М: Ти знаєш Олексія Ситника? Або Ситникова?

С: Так.

М: Так. Ну політолог. Політтехнолог.

С: Льошу знаю, так.

М: А що він собою являє?

С: Давно його не бачив. Він вкрай дорогий такий технолог. Більше розмов, ніж толку, зразу тобі скажу.

М: Угу.

С: Він відома в Росії людина, авторитетна. З таких вважається, з просунутих. Але оскільки, як ти здогадуєшся, я цей ринок добре знаю.

М: Так, ну тому я тебе і запитую.

С: Так. Але видатних таких досягнень – ну не було у нього. Я тобі точно кажу.

М: Угу.

С: Він працював на (Юлію – ред.) Тимошенко, до речі, якщо про вас говорити.

М: Так-так, я знаю, коли він працював, бо я з ним зустрічався навіть.

С: Він там працював, наче досить успішно. Ба більше, він сам з нею досі на контакті прямому і досі її якось обслуговує.

М: Угу.

С: Не знаю, як вона оцінила результати виборів, останніх, як вона тепер до нього ставиться. Ну ось до останнього дня він з нею працював також.

М: Угу. Зрозумів…

С: Ось. Це 100% я знаю, ось просто…

М: Ну добре, я потім тобі розповім, чому я цікавлюся.

С: Так, добре тоді. Добре.

М: Добре. Давай, па-па.

С: Дякую, па-па.

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Автор: Денис Прядко