Нардеп Корявченков зводить особняк серед соснової лісопосадки.

Народний депутат з фракції "Слуга народу" Юрій Корявченков, більш відомий як "Юзик" з "Кварталу 95", за інформацією ЗМІ, затіяв масштабне будівництво заміського маєтку в селищі Проців Бориспільського району.

Там побували журналісти "Страни" і показали маєток політика з висоти пташиного польоту.

Ділянка "слуги народу" площею 18 соток, згідно зі свіжою декларацією, записана на дружину Тетяну. Як і недобудована дача площею 260 кв.м.

Читайте також"Схеми" показали іспанську віллу соратника Порошенка, якої немає в декларації (відео)"На місці виявилося, що двір ще потребує озеленення. А ось замість садового будиночка нардеп Корявченков зводить ґрунтовний особняк серед соснової лісопосадки. Це простора двоповерхова будівля, зовні готовність майже на 100%, залишилися лише оздоблювальні роботи", - пише "Страна".

Журналісти дізналися, що на сайтах з продажу нерухомості подібні котеджі коштують від $300 до $500 тис. залежно від ступеня готовності об'єкта.

За даними "Страни", зараз Корявченков живе на Позняках. У сім'ї є "трійка" на 104 квадрати, яка, судячи з декларації, записана на самого нардепа.

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Автор: Ольга Робейко