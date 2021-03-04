Нині Родіон Гайсинський є власником чи співвласником у близько 30 компаніях.

Уся бізнесова нерухомість родини покійного мера Харкова Геннадія Кернеса на сьогодні може коштувати близько 1,3 мільярда гривень.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів проекту Слідство. Інфо.

Автори матеріалу дослідили, як змінилися статки цивільної дружини покійного Оксани Гайсинської та її сина Родіона після смерті Геннадія Кернеса. Журналісти нарахували 66 тисяч квадратних метрів комерційної нерухомості та 26 га землі Харкова у власності сім’ї.

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При цьому остання декларація екс-мера виглядала дуже скромно. З нерухомості він вказав лиш те, що орендує 7-метрову кімнату та номер у харківському готелі «Національ» на 57 квадратів. Водночас він зареєстрував з десяток коштовних годинників, близько сотні мільйонів гривень дивідендів та заощаджень. Але жодної нерухомості у власності, пояснюють розслідувачі.

Пасинок Кернеса Родіон володіє елітною квартирою у скандальній забудові в середмісті Харкова – у місці історичного значення – вартістю близько 600 тисяч доларів.

Нині Родіон Гайсинський є власником чи співвласником у близько 30 компаніях. Здебільшого цим фірмам належать землі і торгові площі на харківських ринках. Весь цей бізнес на нього переоформили у 2018-2020 роках. Загалом це близько 25 гектарів землі та 42,6 тисячі квадратних метрів торгових площ. Найбільше земель і нерухомості структури Гайсинського сконцентрували на ринках «Центральний» та «Кінний».

А кілька тижнів тому став співвласником компанії, яка спеціалізується на будівництві доріг і фігурує у низці кримінальних проваджень. Саме ця фірма протягом останніх 10 років отримувала від Харківської мерії найпривабливіші замовлення на мільярди гривень.

На цивільній дружині Кернеса Оксані зосередилися офісні центри, торгово-розважальні комплекси, кафе і ресторани.

За підрахунками журналістів, землі і торгові площі, які належать Родіону Гайсинському, можуть коштувати близько 850 мільйонів гривень. А комерційна нерухомість Оксани Гайсинської — ще 430 мільйонів гривень.

Смерть Кернеса

Мер Харкова Геннадій Кернес проходив курс лікування від COVID-19 в німецькій клініці "Шаріте" з Вересня 2020 року.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).

17 грудня стало відомо, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.

23 грудня Кернеса поховали в Харкові з почестями.

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Автор: УНІАН