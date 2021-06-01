Чимало будинків тут займають і чиновники аж 20-річної давнини.

Раніше президент України Володимир Зеленський пригрозив виселити із державних будинків Конча-Заспи та Пущі-Водиці "незрозумілих осіб".

Ця заява глави держави, як йдеться у сюжеті програми "Гроші", полоскотала нерви користувачам держдач, які роками тихенько живуть у хоромах за рахунок українців.

Читайте такожЗеленський запевнив, що його родичі не житимуть у держдачах у Конча-Заспі та Пущі-Водиці"Адже фактично це заява рівня "з речами на виїзд!" для справжніх екс-віпів, у тому числі Богатирьової, Табачника та інших… Примітно, що і сам президент зараз проживає у Конча-Заспі… Але ж хто стане першим "топ-виселенцем"?", - цікавляться журналісти програми.

Як йдеться у сюжеті, про більшість тутешніх мешканців більшість навіть і не чули. Чимало прізвищ збігаються з прізвищами топ-посадовців. Тож, цілком можливо, це їхні родичі.

Чимало будинків тут займають і чиновники аж 20-річної давнини: колишній спікер Олександр Мороз, віце-прем'єр Володимир Семиноженко, нардеп Юхим Звягільський, екс-очільник столиці Олександр Омельченко та багато інших. Адже дачу дають в оренду аж на 49 років. Нових облич відчутно менше.

"Екс-генпрокурор В'ячеслав Піскун зізнався, що жив тут з 2002 року й платив лише 5 тис. грн на місяць. Божиться, що так мало лише тому, що робив ремонт за власні кошти", - нагадали журналісти.

Пізніше чиновників примусили платити вже більше: половину вартості оренди та комунальних послуг. Наприклад, віце-прем'єр часів Порошенка Геннадій Зубко цьогоріч платить 104 тис. грн на місяць. Та це все одно менше, ніж комерційна вартість маєтків у "золотій" Конча-Заспі.

"Списки на виселення обіцяють опублікувати вже цього тижня, а звільнені дачі перепрофілювати для тих, хто цього потребує найбільше", - підсумували журналісти.

"Велике переселення" з резиденцій у Пущі-Водиці та Конча-Заспі

14 травня президент України Володимир Зеленський доручив провести аудит земель і резиденцій Конча-Заспи й Пущі-Водиці, зокрема майже 400 гектарів заповідної землі та понад 100 державних будівель і дач.

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Автор: Ольга Робейко