Політик поцікавився, чому він має давати коментар медіа, яке "трішки фінансується з Росії".

Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія поскандалив з заступницею головного редактора підсанкційного сайту "Страна" Євгенією Крюковою в прямому ефірі.

Арахамія та Крюкова обмінялися гострими зауваженнями під час обговорення питання утисків прав журналістів та нападів на представників ЗМІ у студії програми "Свобода Савіка Шустера" 22 жовтня.

Дискусія плавно перейшла у "зарплату в конвертах" "слуг народу", і Арахамія допустив перевірку нардепів на поліграфі. Потім голова президентської фракції поставив зустрічне питання про "Страну", але ведучий його перебив.

Представниця підсанкційного видання запитала натомість у політика: "Я не хочу говорити з вами про свободу слова, оскільки ми з вами люди різних професій. Ви ді-джей, я – журналіст…".

Читайте такожРНБО ініціює перевірку справ про держзраду, відкритих за часів ПорошенкаОднак Арахамія одразу відповів на зауваження Крюкової: "Ви художник. Журналістики там мало… Там "художество" в основному. Ви ж художниця?!".

Згодом "слуга" нагадав, за що "Страну" включили у перелік підсанкційних ЗМІ, заявивши, що сайт "трішки фінансується з Росії".

"Саме тому ви потрапили під санкції РНБО. Саме тому ви є пропагандистським виданням. Я узагалі не розумію, яким чином я вам повинен давати коментар?! Як художнику – з великим задоволенням, а як санкційному медіа – то вибачте", – вибухнув нардеп.

Що передувало

Рада національної безпеки та оборони України 20 серпня запровадила санкції проти головного редактора "Страни" Ігоря Гужви та подружжя Ольги та Анатолія Шаріїв.

Стосовно цих фізичних та юридичних осіб введений повний пакет санкцій.

Глава СБУ Іван Баканов заявив, що санкції стосуються декількох напрямків: "Служба безпеки України винесла на розгляд Ради національної безпеки й оборони пропозиції щодо застосування економічних санкцій до проросійських пропагандистів і 28 співробітників розвідувальних і спеціальних служб РФ, які насаджують російські наративи та сприяють окупаційній владі на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, РНБО прийняла рішення запровадити персональні санкції до 4 фізосіб, серед яких Анатолій та Ольга Шарії, Ігор Гужва. Також санкції вводяться до 4 компаній, що пов’язані з інтернет-ресурсами, які прямо чи опосередковано координуються цими громадянами та ведуть системну антиукраїнську пропаганду".

В Україні у 2017 році Ігоря Гужву звинувачували у вимаганні грошей від народного депутата за те, щоб не було опубліковано компромат. Пізніше стало відомо, що журналіст виїхав до Австрії й отримав там політичний притулок.

Автор: Віолетта Орлова