На питання, чи може йти мова про депутата від "Слуги народу" Ірину Верещук, Давид Арахамія не дав чіткої відповіді.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляє, що президент вже визначився з кандидатурою на посаду міністра оборони у разі відставки Андрія Тарана.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Арахамія сказав у коментарі журналістам.

На запитання, коли в парламенті можуть розглянути питання стосовно міністра оборони, голова фракції "СН" відповів: "Думаю, що протягом двох-трьох тижнів вже будемо визначатися".

На уточнення, чи є вже претенденти на посаду міністра оборони, Арахамія повідомив: "Є. І вже є остаточне рішення президента".

Крім того, на питання, жінка це чи чоловік, і чи може йти мова про депутата від "СН" Ірину Верещук, голова фракції сказав: "Ми за рівність усіх громадян, незалежно від статі".

Можлива відставка Тарана

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня деякі ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли про можливі кадрові зміни в уряді, зокрема звільнення Андрія Тарана з посади міністра оборони.

10 вересня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що повної зміни складу уряду не буде, а йдеться про заміну 3-4 міністрів. При цьому відмовився називати, про які міністерства йде мова.

Читайте такожУ Зеленського прокоментували можливу заміну міністра оборони Тарана

29 вересня депутат від "Слуги народу" Олексій Устенко повідомив, що на засіданні фракції 1-2 жовтня у Трускавці розглядатимуться кадрові питання. На запитання, про заміну скількох міністрів може йти мова, він зауважив, що "є питання" щодо міністрів оборони, екології, соціальної політики.

29 вересня президент Зеленський заявив, що ймовірна відставка кількох міністрів розглядається не через їхні особистості, а з огляду на результати їхньої роботи.

13 жовтня міністр оборони України Андрій Таран прокоментував повідомлення про імовірність його відставки з посади очільника оборонного відомства. Міністр наголосив, що готовий говорити про майбутнє Збройних сил, а не майбутнє "конкретної людини".

Автор: Таня Поляковська