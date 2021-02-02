До порядку денного поточної сесії включено понад тисячу законопроектів і проектів постанов.

На поточній сесії Верховної Ради планується розглянути зміни до Конституції в частині зменшення кількості народних депутатів з 450 до 300.

Читайте такожЗеленський про скорочення кількості нардепів до 300: цей закон на черзі (відео)Як передає кореспондент УНІАН, за постанову «Про порядок денний п'ятої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання» (реєстраційний номер 4690) проголосували 234 народних депутати.

Нею включено до порядку денного поточної сесії понад тисячу законопроектів і проектів постанов, зокрема проект постанови про Національний план вакцинації населення України проти COVID-19.

Також включено ряд законопроектів, якими передбачається внесення змін до Конституції, зокрема, про зменшення конституційного складу ВР та закріплення пропорційної виборчої системи, скасування адвокатської монополії, щодо законодавчої ініціативи народу та додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України.

Також в порядку денному сесії проект закону про внесення змін до закону "Про Національне антикорупційне бюро України" щодо підстав звільнення директора НАБУ за корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення.

Також передбачено розгляд в повторному першому читанні законопроекту про медіа. Крім того, передбачено розгляд проекту закону про обмеження обігу пластикових пакетів на території України, проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост і президентського проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства.

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Автор: Надя Пришляк