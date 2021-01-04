Днями Супрун опублікувала пост у Facebook, в якому сказала, що українці - непереможні.

Голова Асоціації психіатрів України, директор Українсько-американського бюро захисту прав людини Семен Глузман заявив "Страні", нібито екс-виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун покинула країну і полетіла в США.

"За моєю інформацією, сьогодні Супрун полетіла в США. Незрозуміло - на час або "з кінцями". Якщо врахувати її "підготовчу роботу", можна припустити другий варіант", - сказав Глузман.

Пізніше джерела видання в Держприкордонслужбі повідомили, що Супрун з України станом на 4 січня ще не вилітала.

Також інформацію спростовував в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко - він розповів про зустріч з нею в Києві в Facebook.

За словами нового в. о. міністра енергетики, Уляна Супрун прийшла в гості до них у відомство і подарувала свою книгу "Мочи манту". Вітренко додав, що з Супрун завжди "цікаво і корисно" поговорити, а її книжку про бачення здорової України варто прочитати.

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Уляна Супрун: що було раніше

Заступником міністра охорони здоров'я України, а також в.о. міністра Уляну Супрун призначили в липні 2016 року. На цій посаді вона була до 29 серпня 2019 року, після чого сформувався новий уряд і вона із заступниками написали заяву про звільнення.

Кабінет міністрів під час засідання 4 вересня 2019 року звільнив з посади за власним бажанням в.о. голови МОЗ та першого заступника міністра охорони здоров'я Уляну Супрун.

Після завершення роботи в Міністерстві охорони здоров'я Супрун продовжувала громадську діяльність у сфері медицини і вела популярний Фейсбук-блог, де давала поради щодо здоров'я і розвінчувала міфи навколо хвороб і методів їх лікування.

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Автор: УНІАН