Колишній народний депутат від забороненої "ОПЗЖ" Ілля Кива отримав чергову підозру від українських правоохоронців. Цього разу працівники Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу та пропаганді війни.
Як повідомляє ДБР, Кива продовжує розповсюджувати антиукраїнську пропаганду, зокрема у своїх численних публікаціях в соцмережах створює для громадськості образ ворога з чинної української влади, яку нібито потрібно стримувати від агресії.
Екс-нардеп активно нагнітав антивладні настрої в українському суспільстві й виправдовував загарбницьку війну РФ проти України. За даними слідства, Кива героїзував та виправдовував будь-які військові дії росіян, а також "підбурював" українську аудиторію проти патріотично налаштованих співвітчизників, а російську – проти українців.
Він також пропагував доцільність вирішення "суперечностей" із застосуванням воєнної сили й масштабного використання російських збройних сил в Україні.
Наразі йому повідомлено про підозру у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу (ч. 3 ст. 109 КК України) та пропаганді війни (ст. 436 КК України). За цими статтями Киві загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Колишнього парламентаря наразі оголошено у міжнародний розшук.
Зрадник Ілля Кива - що відомо
Як відомо, напередодні повномасштабного вторгнення Росії Кива втік з України під приводом відпочинку у Європі. Згодом стало відомо, що нардеп перебуває на території РФ. Там він попросив політичний притулок і звинуватив Україну у нібито спробі його викрадення.
Рада позбавила його мандата, а правоохоронці відкрили справи за декількома статтями, зокрема за підозрою у держзраді, а також за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади. Окрім цього, цьому зрадникові повідомлено про підозру в декларуванні недостовірної інформації.