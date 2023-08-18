Цього разу ДБР повідомило нардепу-зраднику про підозру у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу та пропаганді війни.

Колишній народний депутат від забороненої "ОПЗЖ" Ілля Кива отримав чергову підозру від українських правоохоронців. Цього разу працівники Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу та пропаганді війни.

Як повідомляє ДБР, Кива продовжує розповсюджувати антиукраїнську пропаганду, зокрема у своїх численних публікаціях в соцмережах створює для громадськості образ ворога з чинної української влади, яку нібито потрібно стримувати від агресії.

Екс-нардеп активно нагнітав антивладні настрої в українському суспільстві й виправдовував загарбницьку війну РФ проти України. За даними слідства, Кива героїзував та виправдовував будь-які військові дії росіян, а також "підбурював" українську аудиторію проти патріотично налаштованих співвітчизників, а російську – проти українців.

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Він також пропагував доцільність вирішення "суперечностей" із застосуванням воєнної сили й масштабного використання російських збройних сил в Україні.

Наразі йому повідомлено про підозру у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу (ч. 3 ст. 109 КК України) та пропаганді війни (ст. 436 КК України). За цими статтями Киві загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Колишнього парламентаря наразі оголошено у міжнародний розшук.

Зрадник Ілля Кива - що відомо

Як відомо, напередодні повномасштабного вторгнення Росії Кива втік з України під приводом відпочинку у Європі. Згодом стало відомо, що нардеп перебуває на території РФ. Там він попросив політичний притулок і звинуватив Україну у нібито спробі його викрадення.

Рада позбавила його мандата, а правоохоронці відкрили справи за декількома статтями, зокрема за підозрою у держзраді, а також за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади. Окрім цього, цьому зрадникові повідомлено про підозру в декларуванні недостовірної інформації.

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