Йдеться про приховування від декларування нерухомості за 4 млн гривень.

Народному депутату України IX скликання Іллі Киві повідомлено про підозру у декларуванні недостовірної інформації.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

"Колишній народний обранець підозрюється у внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік, а саме в приховуванні від декларування належного йому об'єкта нерухомого майна в смт. Козин Київської області вартістю понад 4 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у зв'язку з відсутністю цієї особи на території України, повідомлення про підозру вручено способом, передбаченим главою 11 Кримінально-процесуального кодексу України.

Досудове розслідування у провадженні триває, перевіряються факти можливого недекларування колишнім посадовцем та іншого майна.

У САП нагадали, що цей депутат вже потрапляв у поле зору антикорупційних органів - у травні Верховний суд, який погодився з висновками Вищого антикорупційного суду та апеляційної палати ВАКС, прийняв остаточне рішення у першій справі про цивільну конфіскацію про стягнення в дохід держави понад 1,2 млн грн необґрунтованих активів, що належали вказаній особі.

Війна в Україні та Ілля Кива:

Кива виїхав з України до початку повномасштабного військового вторгнення російських військ.

6 березня Киві повідомили про підозру у державній зраді та публічних закликах до зміни меж території України.

12 березня в Державному бюро розслідувань ініціювали оголошення Киви в міжнародний розшук.

15 березня парламент підтримав рішення про позбавлення Киви статусу народного депутата за поданою ним заявою.

29 березня йому повідомили про ще одну підозру - в пропаганді війни та закликах до насильницької зміни влади.

21 червня 2022 року ЗМІ повідомили, де перебуває одіозний екс-нардеп.

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