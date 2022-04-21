Зустріч українського прем'єра nf американського президента пройшла у Вашингтоні.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з президентом США Джо Байденом. Сторони обговорили ситуацію в Україні та варіанти зупинки Росії.

Про це повідомив Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

За його словами, змусити Кремль завершити війну в Україні можна лише постачанням зброї, розширенням фінансової допомоги та посиленням санкцій проти Росії.

"Розповів про звірства окупантів на території України. Про численні жертви і значні збитки, про зруйновану цивільну інфраструктуру. Ми цінуємо рішучу позицію пана Байдена називати ці дії геноцидом. Ми розраховуємо на спільні зусилля міжнародної спільноти, щоб організатори та виконавці злочинів були притягнуті до відповідальності. Наші Збройні сили і наші люди показали, що ми не здамося і можемо перемогти", - йдеться в повідомленні.

При цьому український прем'єр подякував Байдену за новий пакет військової підтримки Україні на суму 800 мільйонів доларів і 500 мільйонів доларів економічної допомоги, а також за програму для українських біженців

Як раніше повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден виступив з новою заявою щодо ситуації в Україні. За його словами, зараз Росія переорієнтувала компанію на захоплення нових територій на сході України.

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