Президент США заявив, що мирних людей обов'язково потрібно евакуювати.

Президент США Джо Байден заявив, що Путін зобов'язаний дозволити відкрити гуманітарні коридори в Маріуполі. Лідер Штатів також поставив під сумнів контроль РФ над містом.

Байден висловився про Маріуполь під час спеціального виступу щодо ситуації в Україні.

"Є сумніви в тому, що РФ дійсно контролює Маріуполь. Єдине, що ми знаємо, йому [Путіну] потрібно дозволити гуманітарні коридори для виходу людей. У такій ситуації будь-який голова держави так би вчинив. Але поки немає впевненості в заявах про повний контроль над Маріуполем", — заявив Байден.

Нагадаємо, на виступі президент США оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму $800 мільйонів. До нього увійде важка артилерія і сотні тактичних безпілотників. Байден також повідомив про закриття портів Штатів для російських кораблів і нову програму для українських біженців під назвою "Єднайтеся для України".

А що стосується Маріуполя, то вчора, 20 квітня, гуманітарний коридор у місті не спрацював. Сьогодні рашисти почали активно обстрілювати "Азовсталь", де ховається безліч мирних жителів. Президент України Володимир Зеленський допускає деблокаду міста військовим шляхом, але поки для цього недостатньо техніки.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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