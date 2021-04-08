До суду надійшло конституційне подання, підписане 49 народними депутатами.

Конституційність указів президента України Володимира Зеленського про звільнення голови КСУ Олександра Тупицького та судді Олександра Касмініна оскаржили в Конституційному суді.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила постійна представниця Верховної Ради у КСУ, народний депутат від "Слуги народу" Ольга Совгиря.

"До Конституційного суду надійшло конституційне подання групи народних депутатів, в якому оскаржено конституційність указів президента України про відсторонення з посади Тупицького О. та про звільнення з посади Тупицького О. та Касмініна О.", - розповіла Совгиря.

Читайте такожТупицький не з'явився на засідання суду з обрання йому запобіжного заходуЗгідно з документом, опублікованим на сайті КСУ, йдеться про подання, підписане 49 народними депутатами. Уповноважений представник суб'єкта права на конституційне подання за дорученням - народний депутат від "Батьківщини" Сергій Власенко. Першою подання підписала Юлія Тимошенко.

Що передувало

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Автор: Катерина Комолова