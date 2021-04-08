Конституційність указів президента України Володимира Зеленського про звільнення голови КСУ Олександра Тупицького та судді Олександра Касмініна оскаржили в Конституційному суді.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомила постійна представниця Верховної Ради у КСУ, народний депутат від "Слуги народу" Ольга Совгиря.
"До Конституційного суду надійшло конституційне подання групи народних депутатів, в якому оскаржено конституційність указів президента України про відсторонення з посади Тупицького О. та про звільнення з посади Тупицького О. та Касмініна О.", - розповіла Совгиря.
Читайте такожТупицький не з'явився на засідання суду з обрання йому запобіжного заходуЗгідно з документом, опублікованим на сайті КСУ, йдеться про подання, підписане 49 народними депутатами. Уповноважений представник суб'єкта права на конституційне подання за дорученням - народний депутат від "Батьківщини" Сергій Власенко. Першою подання підписала Юлія Тимошенко.
Що передувало
- 27 березня президент України Володимир Зеленський скасував укази Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду.
- Представник президента у КСУ, нардеп Федір Веніславський назвав рішення глави держави "абсолютно правильним і закономірним".
- За словами власне Зеленського, указ підписано за результатами проведеного аудиту рішень Януковича, які могли потенційно зашкодити національній безпеці країні.
- До Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду 29 березня надійшли позови про оскарження указу президента.
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