Грибна начинка для піци смачна соло, але за бажанням можна додати інші продукти.

Італійська страва піца – нині є однією з найпопулярніших в усьому світі.

Готують її найрізноманітнішими способами, різної форми та із додаванням численних продуктів як начинки. Але все ж основні складові, як і рецепт самої піци, залишаються незмінними.

Грибна піца зручна тим, що така начинка смачна соло, адже смак грибів є самодостатнім. Звісно ж, можна урізноманітнити її іншими калорійними продуктами.

Піца з грибами

Для тіста

Борошно - 3 ст.

Сухі активні (швидкодіючі) дріжджі - 7 г

Сироватка або вода - близько 1 ст.

Оливкова олія - 2 ст. ложки

Сіль - 0,5 ч. л.

Для начинки

Печериці свіжі - 300 г

Помідори - 1-2 шт.

Огірки (можна солоні або мариновані) - 1-2 шт.

Солодкий перець - 1-2 шт.

Твердий сир - 150-200 г

Маслини - 10 шт.

Рослинна олія

Приготування тіста. Сироватку або воду нагріти до 45-50°С. Борошно просіяти через сито. Один стакан борошна змішати в мисці з сухими дріжджами, залити підігріту рідину, замісити рідке тісто. Посолити і, підсипаючи решту борошно, продовжувати замішувати тісто.

Читайте такожНіжне ризото з грибами: як приготувати апетитну стравуКоли все борошно буде в тісті, додати оливкову олію. Місити тісто слід енергійно, воно повинно стати еластичним, гладким і не прилипати до рук.

Увімкнути духовку на 230-240°С.

Приготування начинки. Помити всі овочі та гриби. Печериці обсушити й нарізати тонкими пластиками вздовж. Обсмажити їх 4-5 хвилин на рослинній олії (якщо олії забагато – викласти гриби на паперові рушники, щоб її позбутися).

Помідори й очищені перці нарізати кружальцями, а огірки – дрібними кубиками. Маслини розділити навпіл або на четвертинки.

Застелити деко фольгою, злегка змастити олією. Викласти основу для піци. За бажанням можна змастити її соусом, змішавши рівні кількості майонезу та кетчупу.

Викласти спочатку кружечки помідорів, засипати огірки, маслини, зверху розкласти гриби. На гриби – кільця солодкого перцю. Щедро посипати тертим сиром.

Випікати піцу в попередньо розігрітій до 230-240°С духовці від 3-4 до 7-9 хвилин, залежно від духовки і товщини основи. Вона повинна зарум'янитися, а сир – розплавитися.

Піца з куркою і грибами

Для тіста

Борошно - 250-300 г

Дріжджі сухі - 1,5 ч. л.

Вода - 150 мл

Сіль - 1 ч. л.

Цукор - 1 ч. л.

Соняшникова олія - 2 ст. л.

Олія соняшникова - 2 ст. л.

Для начинки

Помідор - 250 г

Печериці - 200 г

Курячий стегенце - 500 г

Сир твердий - 150 г

Томатна паста - 85 г

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Лавровий лист - 1-2 шт.

У теплу воду додати цукровий пісок та дріжджі. Перемішати та залишити на 10 хвилин за кімнатної температури.

Додати соняшникову олію й підсипати невеликими порціями борошно. Замісити м'яке тісто. Накрити рушничком і залишити в затишному місці на 40-50 хвилин.

Курку відварити у підсоленій воді з лавровим листом. Остудити й нарізати невеликими шматочками.

Промити шампіньйони, нарізати пластинками разом із ніжками. Помідори нарізати кільцями або півкільцями. Твердий сир натерти на великій тертці.

Обім’яти відпочиле тісто на посипаній дошці. Розкачати в пласт за діаметром форми. Змастити основу піци томатною пастою або соусом. Розподілити нарізані гриби. Трохи підсолити та поперчити. Додати шматочки курятини.

Розподілити нарізані помідори. Приправити сіллю і перцем. Можна присмачити ще й майонезом.

Посипати натертим сиром. Відправити у духовку за температури 180°С і випікати впродовж 40-60 хвилин.

Піцета з грибами

Для тіста

Борошно - 2 ст.

Дріжджі живі - 15 г

Цукор - 1 дрібка

Сіль - 1 дрібка

Оливкова олія - 3 ст. л.

Вода - 120 мл

Для начинки

Гриби сухі - 0,5 ст.

Соус для піци - 1 ст.

Сир твердий - 250 г

Цибуля порей - 1 частина

Шинка - 200 г

Оливки - 100 г

Чебрець - за смаком

Часник - 1 зубчик

У миску насипати сіль, цукор і додати живі дріжджі. Влити теплу (30-38°С) воду та насипати 4 столові ложки борошна. Перемішати, накрити миску рушником і залишити в теплі на 15 хвилин.

Читайте такожСоковитий пиріг з грибами: як приготувати ароматну випічкуКоли дріжджі зіграли, можна готувати тісто. Додати оливкову олію й невеликими порціями борошно. Замісити тісто. Грудку тіста залишити в мисці, накрити рушником і покласти на 40 хвилин у тепле місце.

Гриби замочити у воді, нарізати невеликими шматочками і тушкувати на малому вогні близько 20 хвилин.

Розділити тісто, яке підійшло, на 12 частин, посипати борошном і розкачати заготовки для піцет. Заготовки змастити соусом. Зверху викласти порізану тонко цибулю-порей, порізану шинку, гриби та листочки чебрецю. Додати оливки та часник. Посипати тертим сиром.

Відправити деко з піцетами в духовку на 7 хвилин. Випікати при температурі 200°С.

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Автор: УНІАН