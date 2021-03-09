Ці відкриті пиріжки часто подають до супу.

Розтягяї - це російські пироги з дріжджового тіста у формі човника з отвором зверху. Розстебнуті пиріжки отримали таку назву через спосіб ліплення, оскільки вони не защипувалися посередині. Такі пиріжки традиційно подавали до супів і ухи. Начинку вони можуть мати саму різну, але традиційно готуються з рибою або м'ясом. Також можна покласти в начинку гриби, капусту або варені яйця.

Розтягаї з м'ясним фаршем

Молоко - 1 стакан.

Борошно - 2 ст.

Цукор - 1 ст. л.

Дріжджі - 1 ч. л.

Рослинна олія - 3 ст. л.

Яйця - 1 шт.

Для начинки:

Цибуля ріпчаста - 2 шт.

Фарш м'ясний - 700 г.

Вершкове масло - 70 г.

Спеції сухі.

Для дріжджового тіста зробити опару з теплого молока і розведених в ньому дріжджів. Всипати цукор і сіль, просіяти чверть борошна і поставити в тепле місце на півгодини. У готову опару всипати борошно, що залишилося, додати рослинну олію і замісити гладке еластичне тісто. Перекласти тісто в миску, накрити харчовою плівкою і залишити в теплому місці на 1 годину.

Для начинки цибулю дрібно нарізати і обсмажити на вершковому маслі до золотистого кольору. Додати до цибулі фарш, сіль, улюблені спеції. Смажити 7 хвилин на середньому вогні. Тісто розділити на однакові кульки і розкатати їх. Сформувати овальні коржі. У центр пирога викласти начинку і защипати в формі човника. Розігріти духовку до 180 градусів, пироги викласти на змащений олією пергамент на деко. Випікати 30 хвилин при 180-ти градусах.

Розтягаї з рибою

Філе щуки - 0,5 кг.

Сьомга свіжа або слабосолона - 100 г.

Цибуля - 2 шт.

Олія - 50 мл.

Яйця - 1 шт.

Борошно - 260 г.

Вода - 1 стакан.

Сухі дріжджі - 0.5 пакетика.

Спеції за смаком.

Зелень петрушки - 6 гілочок.

Борошно просіяти, додати по щіпці сіль і цукор, сухі дріжджі, перемішати. Додати в суміш склянку теплої води і рослинну олію, ретельно замісити тісто. Поставити тісто на годину в тепле місце. Філе щуки ретельно оглянути і видалити всі кісточки. Цибулю нарізати соломкою і обсмажити на олії до золотистого кольору. Рибне філе перемолоти у фарш.

Рибний фарш обсмажувати на олії 5 хвилин. Потім змішати зі смаженою цибулею і смажити ще 5 хвилин, посолити і поперчити. Сьомгу нарізати на невеликі шматочки - по одному на пиріжок. Нагріти духовку до 180 градусів. Тісто скачати в валик і нарізати шматочками розміром з куряче яйце. Кожен шматочок тонко розкатати в коржик. Викласти по 2 столові ложки начинки в тісто. Защипнути розтягаї, залишивши отвір посередині. В отвір кожного пиріжка викласти по шматочку сьомги.

Покласти пиріжки на змащене маслом деко. Яйце вбити в миску і збити виделкою. Змастити яйцем кожен пиріжок і поставити деко в духовку. Випікати 45 хвилин при 180 градусах. Готові пиріжки посипати рубаною зеленню.

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Автор: Катерина Пулатова