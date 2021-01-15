Ці ласощі являють собою кошики з сирною начинкою із яскравою лимонною ноткою.

Тістечка "Соффіоні" – дуже смачний італійський десерт. Ці смаколики ще називають "Листами кохання".

Вони являють собою випічку із пісочного тіста в формі кошика з повітряною сирною начинкою з яскравою лимонною ноткою. Для начинки прийнято використовувати сир рікота.

Тістечка "Соффіоні" - рецепт

Для тіста

Борошно пшеничне - 150 г

Яйце куряче - 1 шт.

Цукор - 40 г

Олія (оливкова) - 25 г

Сіль - 1 дрібка

Для крему

Яйце куряче - 2 шт.

Цукор - 50 г

Рікота - 200 г

Цедра лимона - 1 ст. л.

Сіль - 1 дрібка

Сік лимонний - 1 ч. л.

Приготування тіста. Яйце збити з цукром, додати рослинну олію, сіль та борошно, замісити тісто, яке не липнутиме до рук. Тісто загорнути в плівку і покласти на 1 годину в холодильник.

Читайте такожНеймовірний шоколадний фондан: як приготувати вишуканий десертПриготування крему. Жовтки збити з цукром до побіління маси, додати цедру одного лимона, перемішати. Додати рікоту й добре перемішати.

Окремо збити білки з сіллю та лимонним соком до стійких піків.

Змішати збиті білки та жовтки акуратно рухом знизу вгору.

Дістати з холодильника тісто, вирізати з нього 6 квадратів розміром 10×10 см.

У металеву форму для мафінів викласти квадрати тіста. Зверху розподілити приготований крем. Куточки тіста загорнути до центру тістечка й відправити у нагріту духовку.

Випікати при 180°С упродовж 30 хвилин, потім пекти при 160°С ще 10 хвилин. Готові тістечка посипати цукровою пудрою.

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Автор: УНІАН