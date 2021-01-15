Тістечка "Соффіоні" – дуже смачний італійський десерт. Ці смаколики ще називають "Листами кохання".
Вони являють собою випічку із пісочного тіста в формі кошика з повітряною сирною начинкою з яскравою лимонною ноткою. Для начинки прийнято використовувати сир рікота.
Тістечка "Соффіоні" - рецепт
Для тіста
- Борошно пшеничне - 150 г
- Яйце куряче - 1 шт.
- Цукор - 40 г
- Олія (оливкова) - 25 г
- Сіль - 1 дрібка
Для крему
- Яйце куряче - 2 шт.
- Цукор - 50 г
- Рікота - 200 г
- Цедра лимона - 1 ст. л.
- Сіль - 1 дрібка
- Сік лимонний - 1 ч. л.
Приготування тіста. Яйце збити з цукром, додати рослинну олію, сіль та борошно, замісити тісто, яке не липнутиме до рук. Тісто загорнути в плівку і покласти на 1 годину в холодильник.
Читайте такожНеймовірний шоколадний фондан: як приготувати вишуканий десертПриготування крему. Жовтки збити з цукром до побіління маси, додати цедру одного лимона, перемішати. Додати рікоту й добре перемішати.
Окремо збити білки з сіллю та лимонним соком до стійких піків.
Змішати збиті білки та жовтки акуратно рухом знизу вгору.
Дістати з холодильника тісто, вирізати з нього 6 квадратів розміром 10×10 см.
У металеву форму для мафінів викласти квадрати тіста. Зверху розподілити приготований крем. Куточки тіста загорнути до центру тістечка й відправити у нагріту духовку.
Випікати при 180°С упродовж 30 хвилин, потім пекти при 160°С ще 10 хвилин. Готові тістечка посипати цукровою пудрою.
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