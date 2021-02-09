Ніжне заварне тістечко з хрусткими шматочками пісочного тіста - чудовий десерт до чаю.

Заварні тістечка, такі як профітролі і еклери, добре знайомі всім ласунам. Однак королем всіх заварних десертів є неймовірне тістечко шу. Приготувати цей французький десерт не так просто, але якщо у вас вийде - ви будете в захваті. Додавання пісочного тіста робить випічку більш цікавою за смаком. У тістечко можна додати будь-який крем за смаком, а також фрукти, ягоди або збиті вершки.

Заварні тістечка шу з вершковим кремом

Для заварного тіста:

Борошно - 190 г.

Цукор - 1.5 ч. л.

Вершкове масло - 115 г.

Молоко - 100 г.

Вода - 250 мл.

Яйця - 5 шт.

Щіпка солі.

Для пісочного тіста:

Борошно - 100 г.

Цукор - 110 г.

Вершкове масло - 90 г.

Харчовий барвник за смаком.

Для крему:

Цукор - 100 г.

Вершкове масло - 30 г.

Молоко - 500 г.

Яєчні жовтки - 5 шт.

Кукурудзяний крохмаль - 50 г.

Для кракеліну з пісочного тіста змішати цукор з борошном, за бажанням додати барвник. Додати нарізане кубиками холодне вершкове масло, розтерти тісто в крихту. Продовжувати розтирати, поки тісто не скачається в кулю. Тісто покласти між листами пергаменту і тонко розкачати, прибрати на 40 хвилин в морозилку.

Для заварного тіста в каструлю налити молоко з водою, додати масло, поставити на вогонь. Помішувати, поки масло не розчиниться. При перших бульбашках всипати всю муку і інтенсивно вмішувати її. Прогріти ще 2 хвилини і зняти з вогню. Тісто трохи охолодити і по одному вмішати яйця. Тісто має стати гладким і текучим.

Деко вистелити пергаментом. За допомогою кулінарного мішка викласти на папір заварне тісто кружечком діаметром приблизно 3 см. Потім дістати з морозилки пісочне тісто і вирізати такого ж розміру шматочки за допомогою склянки або кулінарного кільця. Викласти пісочне тісто зверху на заварне і злегка приплюснути, як на фото вище. Випікати тістечка в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці близько 30 хвилин. Пісочне тісто зверху має потріскатися.

Для крему жовтки добре розмішати з цукром, додати крохмаль, перемішати. Окремо довести до кипіння молоко і влити маленькими порціями в жовтки, весь час помішуючи. Поставити крем на вогонь, і варити до загустіння, постійно заважаючи. У трохи остиглий крем додати масло, розмішати. Остудити. У тістечок зрізати верхівки, начинити кремом і закрити. За бажанням додати фрукти або ягоди.

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Автор: Катерина Пулатова