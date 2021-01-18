Такі салати чудово урізноманітнять повсякденне та святкове меню.

Салат із морепродуктами – смачна й неординарна страва. У приготуванні таких салатів використовуються морська капуста, креветки, кальмари, устриці, мідії та інші морепродукти.

Є безліч різних рецепти салатів із морепродуктів. Більш корисні салати з морепродуктів, готують з оливковою олією, соєвим соусом. Натомість значно калорійнішою буде страва з майонезом.

Салат "Морський бриз"

Болгарський перець - 1 шт.

Яйця - 2 шт.

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Маслини - 50 г

Креветки - 100 г

Кальмари - 100 г

Майонез - 100 г

Плавлений сир вершковий - 50 г

Часник - 1 зубчик

Пармезан - 50 г

Відварити кальмар, тонко нарізати його (найкраще зовсім прозорими пластинками). Також зварити креветки, остудити й почистити.

Читайте такожЯк смачно приготувати свинячу печінку – найкращі рецептиНарізати кубиками або натерти на великій тертці варені яйця. Солодкий перець поділити на чотири частини й нарізати тонкою соломкою. Так само нарізати цибулю (можна обдати її окропом, щоб прибрати зайву гіркоту).

Кожну маслину без кісточки порізати вздовж на пластинки. Перемішати все нарізане й додати шматочки пармезану (зовсім небагато, тільки для аромату).

Приготування заправки для салату. Додати в майонез подрібнений часник і змішати з вершковим сиром, добре розтерти в однорідну масу.

Додати заправку в салат. Викласти його на блюдо і зверху прикрасити відвареними креветками.

Салат "Медуза"

Кальмари (тушки) - 2-3 шт.

Крабові палички - 200 г

Огірок свіжий - 1-2 шт.

Яйце куряче - 3 шт.

Сметана - 100 г

Гірчиця - 1 ч. л.

Зелень - за смаком

Сіль - за смаком

Кальмари та курячі яйця слід заздалегідь відварити. Остудити й очистити.

Огірки та яйця нарізати кубиком. Крабові палички нарізати кільцями, а кальмари – тонкими смужками. Додати сметану з гірчицею й подрібнену зелень. Ретельно перемішати і посолити за смаком. Подавати салат можна у загальному салатнику або порційно.

Салат "Єлисейський"

Креветки (готові) - 150 г

Печериці (свіжі) - 250 г

Цибуля ріпчаста (середня) - 1 шт.

Горошок зелений (консервований) - 150 г

Вершки (густі) - 2 ст. л.

Перець чорний мелений - 0,2 ч. л.

Сіль - за смаком

Сік лимонний - 1 ч. л.

Олія (для смаження) - 4 ст. л.

Цибулю потрібно нарізати півкільцями й обсмажити до готовності.

Печериці нарізати на невеликі часточки і також смажити до готовності.

Розморозити креветки. Варити їх у киплячій солоній воді буквально 1 хвилину.

Для заправки потрібно взяти 2 ложки густих вершків, добре поперчити, вичавити трохи (близько чайної ложки) лимонного соку та посолити.

Остиглі інгредієнти заправити соусом і перемішати.

Салат із мідіями

Мідії варено-морожені - 150 г

Яйце - 1 шт.

Свіжий огірок - 0,5 шт.

Кріп - пучок

Майонез - 1 ст. л.

Сіль - дрібка

Перець чорний мелений - дрібка

Відварити яйце куряче круто. А мідії потрібно просто кинути на хвилинку в киплячу солону воду і вийняти.

Огірок та куряче яйце порізати соломкою.

З'єднати всі інгредієнти в салатнику, додати майонез, сіль, перець та кріп. Перемішати і можна подавати салат до столу.

Салат з морською капустою й кальмарами

Морська капуста (маринована) - 200 г

Кальмари - 200 г

Гарбуз (без шкірки) - 100 г

Огірок (середній) - 1 шт.

Сіль - 0,5 ч. л.

Перець чорний мелений - за смаком

Рослинна олія (краще оливкова) - 1 ст. л.

Якщо кальмар заморожений, то його слід попередньо розморозити. Вимити тушки кальмарів під проточною холодною водою, зняти шкурки і витягти всі нутрощі. Киплячу воду злегка підсолити й опустити в неї тушки кальмара. Проварити їх 4 хвилини і вийняти. Остудити кальмари на тарілці.

Читайте такожСоковита підчеревина в духовці: як приготувати ароматне запечене сало з прошарками м'ясаГарбуз очистити від шкірки і нарізати тонкою соломкою. Відварити шматочки гарбуза в бульйоні від кальмарів 3-4 хвилини (залежно від товщини нарізки). Відкинути їх друшляк, дати стекти воді й остудити. У салатник викласти відварений нарізаний гарбуз.

Остиглий кальмар нарізати тонкою соломкою і викласти у салатник до гарбуза.

Морську капусту витягти з банки, злити всю рідину. Додати потрібну її кількість у салат.

Огірок промити, обсушити паперовими рушниками. Нарізати його тонкою соломкою і додати в салат.

Салат за потреби трохи підсолити, додати чорний мелений перець або інші спеції за смаком. Заправити невеликою кількістю олії. Перемішати салат і можна подавати до столу.

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Автор: УНІАН