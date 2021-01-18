Салат із морепродуктами – смачна й неординарна страва. У приготуванні таких салатів використовуються морська капуста, креветки, кальмари, устриці, мідії та інші морепродукти.
Є безліч різних рецепти салатів із морепродуктів. Більш корисні салати з морепродуктів, готують з оливковою олією, соєвим соусом. Натомість значно калорійнішою буде страва з майонезом.
Салат "Морський бриз"
- Болгарський перець - 1 шт.
- Яйця - 2 шт.
- Цибуля ріпчаста - 1 шт.
- Маслини - 50 г
- Креветки - 100 г
- Кальмари - 100 г
- Майонез - 100 г
- Плавлений сир вершковий - 50 г
- Часник - 1 зубчик
- Пармезан - 50 г
Відварити кальмар, тонко нарізати його (найкраще зовсім прозорими пластинками). Також зварити креветки, остудити й почистити.
Читайте такожЯк смачно приготувати свинячу печінку – найкращі рецептиНарізати кубиками або натерти на великій тертці варені яйця. Солодкий перець поділити на чотири частини й нарізати тонкою соломкою. Так само нарізати цибулю (можна обдати її окропом, щоб прибрати зайву гіркоту).
Кожну маслину без кісточки порізати вздовж на пластинки. Перемішати все нарізане й додати шматочки пармезану (зовсім небагато, тільки для аромату).
Приготування заправки для салату. Додати в майонез подрібнений часник і змішати з вершковим сиром, добре розтерти в однорідну масу.
Додати заправку в салат. Викласти його на блюдо і зверху прикрасити відвареними креветками.
Салат "Медуза"
- Кальмари (тушки) - 2-3 шт.
- Крабові палички - 200 г
- Огірок свіжий - 1-2 шт.
- Яйце куряче - 3 шт.
- Сметана - 100 г
- Гірчиця - 1 ч. л.
- Зелень - за смаком
- Сіль - за смаком
Кальмари та курячі яйця слід заздалегідь відварити. Остудити й очистити.
Огірки та яйця нарізати кубиком. Крабові палички нарізати кільцями, а кальмари – тонкими смужками. Додати сметану з гірчицею й подрібнену зелень. Ретельно перемішати і посолити за смаком. Подавати салат можна у загальному салатнику або порційно.
Салат "Єлисейський"
- Креветки (готові) - 150 г
- Печериці (свіжі) - 250 г
- Цибуля ріпчаста (середня) - 1 шт.
- Горошок зелений (консервований) - 150 г
- Вершки (густі) - 2 ст. л.
- Перець чорний мелений - 0,2 ч. л.
- Сіль - за смаком
- Сік лимонний - 1 ч. л.
- Олія (для смаження) - 4 ст. л.
Цибулю потрібно нарізати півкільцями й обсмажити до готовності.
Печериці нарізати на невеликі часточки і також смажити до готовності.
Розморозити креветки. Варити їх у киплячій солоній воді буквально 1 хвилину.
Для заправки потрібно взяти 2 ложки густих вершків, добре поперчити, вичавити трохи (близько чайної ложки) лимонного соку та посолити.
Остиглі інгредієнти заправити соусом і перемішати.
Салат із мідіями
- Мідії варено-морожені - 150 г
- Яйце - 1 шт.
- Свіжий огірок - 0,5 шт.
- Кріп - пучок
- Майонез - 1 ст. л.
- Сіль - дрібка
- Перець чорний мелений - дрібка
Відварити яйце куряче круто. А мідії потрібно просто кинути на хвилинку в киплячу солону воду і вийняти.
Огірок та куряче яйце порізати соломкою.
З'єднати всі інгредієнти в салатнику, додати майонез, сіль, перець та кріп. Перемішати і можна подавати салат до столу.
Салат з морською капустою й кальмарами
- Морська капуста (маринована) - 200 г
- Кальмари - 200 г
- Гарбуз (без шкірки) - 100 г
- Огірок (середній) - 1 шт.
- Сіль - 0,5 ч. л.
- Перець чорний мелений - за смаком
- Рослинна олія (краще оливкова) - 1 ст. л.
Якщо кальмар заморожений, то його слід попередньо розморозити. Вимити тушки кальмарів під проточною холодною водою, зняти шкурки і витягти всі нутрощі. Киплячу воду злегка підсолити й опустити в неї тушки кальмара. Проварити їх 4 хвилини і вийняти. Остудити кальмари на тарілці.
Читайте такожСоковита підчеревина в духовці: як приготувати ароматне запечене сало з прошарками м'ясаГарбуз очистити від шкірки і нарізати тонкою соломкою. Відварити шматочки гарбуза в бульйоні від кальмарів 3-4 хвилини (залежно від товщини нарізки). Відкинути їх друшляк, дати стекти воді й остудити. У салатник викласти відварений нарізаний гарбуз.
Остиглий кальмар нарізати тонкою соломкою і викласти у салатник до гарбуза.
Морську капусту витягти з банки, злити всю рідину. Додати потрібну її кількість у салат.
Огірок промити, обсушити паперовими рушниками. Нарізати його тонкою соломкою і додати в салат.
Салат за потреби трохи підсолити, додати чорний мелений перець або інші спеції за смаком. Заправити невеликою кількістю олії. Перемішати салат і можна подавати до столу.
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