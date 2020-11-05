Жульєн з грибами і куркою - це смачна і ситна святкова закуска.

Всупереч міфам жульєн - це не французьке блюдо, а придумана в Росії закуска з запеченого м'яса з грибами під рум'яною скоринкою. У Франції жульєном називають спосіб нарізки овочів тонкою соломкою. Однак яким би не було походження страви, воно залишається улюбленим осіннім смаколиком з грибів.

Для жульєну можна використовувати лисички, печериці, білі та інші гриби і куряче філе. Жульєн запікають в сметані або вершках, а зверху покривають сиром. Для запікання використовують жароміцну миску або тарталетки.

Жульєн з грибами і куркою зі сметаною

Куряче філе - 250 г.

Печериці або інші гриби - 250 г.

Сметана 25% жирності - 150 г.

М'який сир - 100 г.

Цибуля - 1 шт.

Кріп - за смаком.

Мускатний горіх.

Сіль, перець.

Куряче філе нарізати кубиками і обсмажити на сковороді 5-7 хвилин. Гриби і цибулю промити, нарізати, додати на сковорідку до м'яса і обсмажувати до випаровування рідини.

Читайте такожАпетитні млинці з грибами: як приготувати смачну стравуДодати в сковорідку сметану і перемішати. Сир натерти на тертці, зелень дрібно нарізати. Частину сиру покласти в сковорідку, додати кріп, перець, мускатний горіх, сіль, перемішати і вимкнути вогонь.

Гарячий жульєн швидко розкласти по формах або у велику форму. Зверху присипати сиром, що залишився. Випікати в розігрітій духовці при 180 градусах приблизно 10 хвилин до рум'яності сиру. Подавати жульєн гарячим.

Жульєн з куркою, грибами і вершками на сковороді

Куряче філе - 300 г.

Печериці - 250 г.

Вершки 20% - 200 мл.

Твердий сир - 120 г.

Вершкове масло - 2 ст. л.

Рослинна олія - 2 ст. л.

Перець чорний мелений, сіль.

Гриби вимити, нарізати пластинками, куряче філе середньо нарізати, сир натерти на крупній тертці. У сковороді нагріти половину вершкового масла і рослинної олії. Обсмажити на сковороді курку до випаровування води і викласти на тарілку.

Читайте такожРум'яні зрази з грибами: як приготувати смачну страву На сковороді розігріти решту масла та олії і викласти гриби. Обсмажити до золотистого кольору і повернути м'ясо. Смажити разом 10 хвилин, посолити і поперчити. Влити вершки, перемішати, смажити ще 2 хвилини. Посипати жульєн тертим сиром.

Накрити сковороду кришкою і томити приблизно 2 хвилини на маленькому вогні. Розкласти жульєн по тарілках для подачі, прикрасити зеленню.

Курячий жульєн з грибами в тарталетках

Тарталетки пісочні - 5-8 шт.

Куряче філе - 180 г.

Гриби - 120 г.

Сир твердий - 70 г.

Сметана жирністю 20% - 150 г.

Молоко - 150 мл.

Масло вершкове - 40 г.

Борошно - 0,5 ст. ложки.

Олія рослинна - 1 ст. ложка.

Коріандр (насіння) - 1 ч. ложка.

Лавровий лист - 1-2 шт.

Сіль - за смаком.

Перець чорний мелений - за смаком.

Куряче філе варити 25 хвилин, в бульйон додати лавровий лист. Готове філе остудити, нарізати невеликими шматочками. Гриби дрібно нарізати, викласти на сковороду і обсмажувати 3 хвилини, додати курку і смажити ще 3 хвилини.

У сотейнику розтопити вершкове масло, всипати порціями борошно і ретельно перемішати віночком, щоб не було грудочок. Влити тонким струменем молоко, активно помішувати 2-3 хвилини до загустіння. Додати сметану, протушкувати хвилину, посолити і поперчити. Відставити соус в сторону.

Сир натерти на тертці. Духовку нагріти до 180 градусів. Тарталетки наповнити куркою і грибами, залити соусом і посипати сиром. Викласти тарталетки в форму і запікати при температурі 180 градусів 15 хвилин.

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Автор: Катерина Пулатова