М’ясні кульки, тушковані в соусі, – це просто неймовірно смачно!

М’ясні тефтелі з рисом – смачна й одночасно проста страва.

Тефтелі являють собою кульки з м’ясного фаршу, тушковані в соусі. Крім м’яса і цибулі, до них додають різні крупи та овочі. Найчастіше це рис і морква.

Вони зазвичай тушкуються у соусі, в ньому й подаються.

М’ясні тефтелі з рисом в томатному соусі

Фарш м'ясний (яловичина та свинина) - 800 г

Морква - 1 шт.

Цибуля - 2 шт.

Борошно - 2 ст. л.

Рис - 4 ст. л.

Яйце - 1 шт.

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Томатна паста - 2 ст. л.

Олія - 2 ст. л.

Вода гаряча - 1 л

Зелень - 1 пучок

Рис добре промити в холодній воді, відварити до напівготовності. Овочі та зелень помити. Цибулю і моркву очистити.

Читайте такожАроматний сирний суп із грибами: як приготувати поживну стравуФарш з'єднати з рисом, яйцем, сіллю та перцем, ретельно вимісити. Сформувати з фаршу тефтелі, помістити їх у форму для запікання.

На сухій сковороді на маленькому вогні обсмажити борошно до бежевого кольору. Пересипати його на тарілку.

Цибулю подрібнити, моркву натерти на тертці.

Розігріти на сковороді олію, пасерувати овочі до золотистого кольору. Додати обсмажене борошно та гарячу воду, перемішати, довести до кипіння. Додати томатну пасту, сіль і перець за смаком, готувати 2 хвилини.

Тефтелі залити соусом. Покласти їх запікатися в духовку на 50-55 хвилин при 200-220°С. Соус повинен помірно кипіти. Тефтелі можна перевернути 1-2 рази, щоб вони рівномірно просочувалися соусом. Наприкінці приготування додати порізану зелень.

М’ясні тефтелі з рисом у молочному соусі

Фарш змішаний (свинина і курятина) - 600 г

Рис відварний - 1 ст.

Яйця - 1 шт.

Цибуля ріпчаста - 1,5 шт.

Борошно для панірування

Олія для смаження

Сіль, перець чорний молотий

Для соусу

Масло вершкове - 50 г

Борошно - 1 ст. л.

Молоко - 1,5 ст.

Сіль, перець чорний молотий

Зелень петрушки і кропу - 2 ст. л. рубаної

Шматочок червоного перцю (за бажанням)

Дрібно порізати цибулю й обсмажити на столовій ложці олії.

М'ясний фарш змішати з рисом, яйцем та обсмаженою цибулею. Посолити і поперчити, добре перемішати. З фаршу сформувати кульки-тюфтельки. Обваляти їх у борошні.

Обсмажити тефтелі на олії й скласти у невелику каструльку.

Для соусу розтопити на сковороді масло, додати борошно та злегка обсмажити. Поступово, помішуючи, розвести молоком, посолити і поперчити. Тушкувати до потрібної густоти.

Додати зелень та порізаний дрібними кубиками перець.

Залити тефтелі молочним соусом. Тушкувати 5-7 хвилин. Такі тефтелі з рисом гарно смакуватимуть із тушкованими овочами.

Тефтелі з рисом та грибами у соусі

Фарш м'ясний - 300 г

Рис - 0,5 ст.

Гриби (печериці) - 200 г

Сир твердий - 50 г

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Часник - 2 зубчики

Вода - 0,5 ст.

Сік томатний - 1 ст.

Борошно пшеничне (крохмаль) - 2 ст. л.

Сметана - 3 ст. л.

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Зелень - за смаком

Цукор - 1 ч. л.

Рис попередньо зварити й остудити. Гриби, цибулю та часник подрібнити в блендері до середніх шматочків.

Читайте такожПиріг, рулет та пончики: як приготувати неймовірну випічку з сиромФарш добре вимісити. Додати рис, цибульно-грибну суміш, натертий на дрібній тертці сир, кріп, сіль та перець. Усе добре перемішати.

Руки змочити холодною водою й сформувати з фаршу тюфтельки. Викласти їх у жароміцну форму в один шар.

Взяти томатний сік. Якщо немає томатного соку, то можна взяти склянку холодної води і розчинити в ній 1 столову ложку з верхом томатної пасти. Додати в сік цукор, перемішати. Додати в сік сметану й ще раз перемішати.

У 0,5 склянки холодної води розчинити борошно або крохмаль, щоб не було грудочок.

Змішати томатно-сметанну суміш і розчинене у воді борошно. Залити тюфтельки.

Накрити форму фольгою й відправити у заздалегідь розігріту до 180°С духовку. Запікати впродовж 50-60 хвилин.

Подавати тефтельки можна з будь-яким гарніром на власний смак.

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Автор: УНІАН