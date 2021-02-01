Основними інгредієнтами угорського гуляшу є яловичина і паприка.

Гуляш - це традиційне м'ясне блюдо угорської кухні. Це пряний і наваристий суп з яловичиною, паприкою і картоплею. Гуляш настільки густий, що нагадує другу страву. Гострий смак страві надає паприка і перець. Суп готують на смальці і яловичому бульйоні, а також часто подають з борошняними галушками - чипетками. Іноді в гуляш додають моркву або томати. Їсти цю страву прийнято з білим хлібом і гострою намазкою з перцю.

Гуляш з паприкою і болгарським перцем

Яловичина - 500 г.

Картопля - 500 г.

Болгарський перець - 2 шт.

Гострий перець - 0,5 шт.

Часник - 1 стакан.

Кмин - 1 ч. л.

Паприка солодка порошок - 3 ст. л.

Сіль - 1 щіпка.

Масло рослинне або смалець - 3 ст. л.

Цибуля зелена.

Смалець або рослинну олію нагріти на сковороді. М'ясо очистити від прожилок, нарізати на шматочки і обсмажити в олії на сильному вогні до золотистого кольору. Цибулю нарізати кубиками, часник - кружечками. До м'яса додати цибулю, часник і кмин, смажити на середньому вогні. Нарізати болгарський перець соломкою, а картоплю - кубиком. Додати перець в сковороду. Смажити 5 хвилин, всипати до гуляшу паприку і залити гарячим окропом або бульйоном так, щоб вода покрила інгредієнти.

Після закипання додати в суп картоплю і нарізаний кільцем гострий перець, посолити. Накрити суп кришкою і залишити на 40 хвилин на маленькому вогні. Потім зняти з вогню і настояти суп ще 20 хвилин. Подавати гуляш з нарізаною зеленою цибулею або зі сметаною за бажанням.

Гуляш з томатним соусом і морквою

Яловичина - 500 г.

Болгарський перець - 1 шт.

Картопля - 500 г.

Цибуля - 2 шт.

Морква - 2 шт.

Томатний соус - 2 ст. л.

Часник - 2 зубч.

Паприка порошок - 1 ст. л.

Кмин - 0.5 ч. л.

Сіль за смаком.

Вода - 1 л.

Рослинна олія - 3 ст. л.

Яловичину промити і нарізати на невеликі шматки. Цибулю і часник дрібно нарізати. У каструлі з товстим дном або казанці розігріти рослинну олію, обсмажити цибулю. Додати сухі спеції. Додати в каструлю м'ясо і обсмажувати до золотистого кольору на середньому вогні. Влити в каструлю воду і додати томатний соус. Томити на маленькому вогні 2 години.

Картоплю і моркву почистити і крупно нарізати. Додати картоплю і моркву до м'яса і поставити середній вогонь. Варити 10 хвилин. Нарізати болгарський перець соломкою, додати в каструлю і перемішати. Тушкувати ще 10 хвилин, потім залишити гуляш настоятися на 15 хвилин.

Гуляш із зеленим перцем і чипетками

Яловичина - 800 г.

Картопля - 800 г.

Цибуля - 200 г.

Зелений перець - 200 г.

Гірка паприка - 2 ст. л.

Часник - 2 зубч.

Сіль, перець за смаком.

Смалець або рослинна олія для смаження.

Для чипетке:

Борошно - 80 г.

Яйце - 1 шт.

Солі.

Цибулю дрібно нарізати, яловичину нарізати кубиком зі стороною приблизно 2 см. У каструлю з товстим дном налити масло або смалець, нагріти і додати цибулю. Смажити цибулю 5 хвилин, всипати паприку. Додати яловичину і смажити 10 хвилин, постійно помішуючи м'ясо. Влити склянку окропу і готувати м'ясо 1,5 години під закритою кришкою на маленькому вогні. Нарізати кубиком картоплю, зелений перець квадратиками, часник пропустити через прес.

У гуляш влити ще трохи води, посолити і поперчити, додати часник і картоплю. Через 10 хвилин покласти в гуляш перець. Варити 30 хвилин. Для чипетке збовтати виделкою яйце з дрібкою солі. Частинами всипати борошно і замісити тісто. Відщипати невеликі шматочки тісто і сформувати галушки розміром з лісовий горіх. У каструлі довести воду до кипіння і варити чипетке 5 хвилин. Готовий гуляш розлити по тарілках і викласти в кожну чипетке.

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Автор: Катерина Пулатова