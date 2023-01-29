УНІАН розкаже, як приготувати смачне рагу, яке точно сподобається усім.

Овочеве рагу - універсальна страва з безліччю варіацій. Найголовніше, що рецепт рагу можна змінювати за власними вподобаннями, отже кожен з нас знайде для себе ідеальне поєднання.

Раніше ми писали, як варити перловку, а зараз детально розглянемо, як приготувати овочеве рагу.

Обмежень у рецепті рагу практично немає. Ба більше, приготування рагу в сучасної господині не займає багато часу та зусиль, особливо, коли на кухні є мультиварка.

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Овочеве рагу в мультиварці - класичний рецепт

Готуємо рагу овочеве в мультиварці за рецептом українського кулінара Євгена Клопотенка. Для приготування нам знадобляться:

картопля - 4 шт;

морква -1 шт;

цибуля - 1 шт;

відварена квасоля - 100 г білої чи червоної;

помідор - 1 шт;

солодкий перець - ½ шт;

томатна паста - 1 ст. л;

вершкове масло - 50 г;

вода - 500 мл;

лавровий лист - 3 шт;

духмяний перець - 3 горошини;

сіль до смаку.

Очистьте овочі та поріжте кубиками однакового розміру. Моркву розріжте спочатку навпіл, а потім чвертькільцями. Викладіть овочі в чашу мультиварки. Додайте квасолю. Змішайте воду з томатною пастою та залийте цим розчином овочі у чаші. Після цього додайте масло, лаврове лисття, духмяний перець та сіль. Увімкніть режим тушкування на 1 годину, а після цього насолоджуйтеся стравою.

Рецепт овочевого рагу з м'ясом - секрети приготування

Декому поєднання овочів буває надто мало, тому господині готують рагу з м'ясом та на бульйоні. Процесів у цьому рецепті, звісно, більше, але смак страви вийде дуже насиченим.

Для приготування необхідні:

свинина, курятина чи яловичина - 0.5 кг;

картопля - 5-6 шт;

кабачок - 1 шт;

перець солодкий - 3 шт;

перець чилі - 1 шт;

помідор - 4 шт;

морква - 2 шт;

цибуля червона або ріпчата - 3 шт;

часник - 5 зубчиків;

улюблена зелень за смаком;

томатна паста - 5 ст.л;

рослинна олія;

сіль, перець чорний мелений за смаком;

лавровий лист - 3 шт.

Поріжте кубиками м'ясо та почніть обсмажувати його на олії до рум'яної скоринки. Очистьте та поріжте моркву і цибулю, додайте до м'яса, тушкуйте 10 хв. Тим часом поріжте перець кубиками та додайте його з вичавленим часником до м'яса. Потім додайте томатну пасту та тушкуйте кілька хвилин.

Кабачок, картоплю та помідори наріжте кубиками та додайте у ємність для приготування рагу.

Додайте у ємність вміст сковорідки, додайте дві склянки води та тушкуйте 40 хв, поки усі овочі не приготуються, а соус не загусне. За 2 хвилини до готовності додайте спеції та зелень.

Овочеве рагу з баклажанами - як приготувати

Рагу з кабачків готувала практично кожна господиня, а як щодо рагу з баклажанами? Цей овоч стане родзинкою рецепту.

Складники:

баклажан - 1-2 шт;

морква - 1-2 шт;

болгарський перець - 1-2 шт;

цибуля - 1 шт;

помідор - 3-4 шт;

томатний сік - 1/2 склянки;

часник - 4 зубчики;

базилік та сіль за смаком;

оливкова олія - 50 мл.

Усі овочі нарізаємо кубиками та розпочинаємо поступове приготування. Обсмажуємо на сковороді з рослинною олією цибулю, додаємо моркву, баклажани, болгарський перець та вичавлений часник.

Тепер візьмемося за ключовий етап приготування рагу з баклажанів. У сковорідку додаємо помідори, сіль і перець за смаком, сушений базилік, а за кілька хвилин тушкування виливаємо томатний сік. Залишаємо страву на вогні до повного приготування.

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