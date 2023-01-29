Овочеве рагу - універсальна страва з безліччю варіацій. Найголовніше, що рецепт рагу можна змінювати за власними вподобаннями, отже кожен з нас знайде для себе ідеальне поєднання.
Раніше ми писали, як варити перловку, а зараз детально розглянемо, як приготувати овочеве рагу.
- Овочеве рагу в мультиварці - класичний рецепт
- Рецепт овочевого рагу з м'ясом - секрети приготування
- Овочеве рагу з баклажанами - як приготувати
Обмежень у рецепті рагу практично немає. Ба більше, приготування рагу в сучасної господині не займає багато часу та зусиль, особливо, коли на кухні є мультиварка.
Овочеве рагу в мультиварці - класичний рецепт
Готуємо рагу овочеве в мультиварці за рецептом українського кулінара Євгена Клопотенка. Для приготування нам знадобляться:
- картопля - 4 шт;
- морква -1 шт;
- цибуля - 1 шт;
- відварена квасоля - 100 г білої чи червоної;
- помідор - 1 шт;
- солодкий перець - ½ шт;
- томатна паста - 1 ст. л;
- вершкове масло - 50 г;
- вода - 500 мл;
- лавровий лист - 3 шт;
- духмяний перець - 3 горошини;
- сіль до смаку.
Очистьте овочі та поріжте кубиками однакового розміру. Моркву розріжте спочатку навпіл, а потім чвертькільцями. Викладіть овочі в чашу мультиварки. Додайте квасолю. Змішайте воду з томатною пастою та залийте цим розчином овочі у чаші. Після цього додайте масло, лаврове лисття, духмяний перець та сіль. Увімкніть режим тушкування на 1 годину, а після цього насолоджуйтеся стравою.
Рецепт овочевого рагу з м'ясом - секрети приготування
Декому поєднання овочів буває надто мало, тому господині готують рагу з м'ясом та на бульйоні. Процесів у цьому рецепті, звісно, більше, але смак страви вийде дуже насиченим.
Для приготування необхідні:
- свинина, курятина чи яловичина - 0.5 кг;
- картопля - 5-6 шт;
- кабачок - 1 шт;
- перець солодкий - 3 шт;
- перець чилі - 1 шт;
- помідор - 4 шт;
- морква - 2 шт;
- цибуля червона або ріпчата - 3 шт;
- часник - 5 зубчиків;
- улюблена зелень за смаком;
- томатна паста - 5 ст.л;
- рослинна олія;
- сіль, перець чорний мелений за смаком;
- лавровий лист - 3 шт.
Поріжте кубиками м'ясо та почніть обсмажувати його на олії до рум'яної скоринки. Очистьте та поріжте моркву і цибулю, додайте до м'яса, тушкуйте 10 хв. Тим часом поріжте перець кубиками та додайте його з вичавленим часником до м'яса. Потім додайте томатну пасту та тушкуйте кілька хвилин.
Кабачок, картоплю та помідори наріжте кубиками та додайте у ємність для приготування рагу.
Додайте у ємність вміст сковорідки, додайте дві склянки води та тушкуйте 40 хв, поки усі овочі не приготуються, а соус не загусне. За 2 хвилини до готовності додайте спеції та зелень.
Овочеве рагу з баклажанами - як приготувати
Рагу з кабачків готувала практично кожна господиня, а як щодо рагу з баклажанами? Цей овоч стане родзинкою рецепту.
Складники:
- баклажан - 1-2 шт;
- морква - 1-2 шт;
- болгарський перець - 1-2 шт;
- цибуля - 1 шт;
- помідор - 3-4 шт;
- томатний сік - 1/2 склянки;
- часник - 4 зубчики;
- базилік та сіль за смаком;
- оливкова олія - 50 мл.
Усі овочі нарізаємо кубиками та розпочинаємо поступове приготування. Обсмажуємо на сковороді з рослинною олією цибулю, додаємо моркву, баклажани, болгарський перець та вичавлений часник.
Тепер візьмемося за ключовий етап приготування рагу з баклажанів. У сковорідку додаємо помідори, сіль і перець за смаком, сушений базилік, а за кілька хвилин тушкування виливаємо томатний сік. Залишаємо страву на вогні до повного приготування.