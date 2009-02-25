Ющенко просить ГПУ дати оцінку діям «Беркута» у селищі Мирне

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що Генеральна прокуратура України має дати правову оцінку діям «Беркута», внаслідок чого постраждала невинна людина.

Про це йдеться у листі глави держави на адресу генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

«Широкого розголосу серед громадськості набув факт застосування спеціальних засобів працівниками спеціального підрозділу міліції «Беркут» у селі Мирне Автономної Республіки Крим, що спричинило поранення місцевого жителя М.ХАЇРОВА», – йдеться у листі В.ЮЩЕНКА.

«Мене як главу держави особливо турбує те, що від непрофесійних дій працівників міліції потерпіла невинна людина», – зазначає він.

О.МЕДВЕДЬКО має особисто проконтролювати вжиття невідкладних заходів прокурорського реагування, надати правову оцінку діям відповідних службових осіб та про результати поінформувати Президента України у тижневий термін.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Меджліс кримськотатарського народу поширив заяву про напад працівників спецпідрозділу «Беркут» на сім`ю кримських татар ХАЇРОВИХ у селищі Мирне Сімферопольського району Криму. Під час операції був поранений один із членів сім’ї Мустафа ХАЇРОВ.

23 лютого Відділ зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в АР Крим заявив, що міліція не мала наміру нападати на сім`ю кримських татар, а проводила операцію із затримання злочинця, який перебуває в розшуку. Керівництво кримського главку міліції попросило вибачення у постраждалого та членів його сім`ї, а також пообіцяло компенсувати всі завдані збитки.

Крім того, прокурор Сімферопольського району порушив кримінальну справу за фактом інциденту в селищі Мирне, де внаслідок дій співробітників спецпідрозділу «Беркут» постраждала мирна сім`я. Справу порушено за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України. Дії співробітників спецпідрозділу «Беркут» і Сімферопольського райвідділу міліції кваліфіковані як перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки.

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО пообіцяв, що МВС відшкодує збитки родині, яка зазнала моральної, фізичної та матеріальної шкоди внаслідок непрофесійних дій спецпідрозділу «Беркут» у кримському селищі Мирне.