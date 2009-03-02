Житель Мукачевого шахраював на електронній валютній біржі

У Закарпатській області за шахрайство порушено кримінальну справу щодо жителя Мукачевого.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, зловмисник упродовж трьох останніх років на своєму веб-сайті залучав кошти відвідувачів під 7% для гри на електронній валютній біржі. Торік він оголосив себе банкрутом і перестав повертати гроші інвесторам.

Задокументовано чотири факти неповернення ним грошей на загальну суму 274 тисяч доларів США.

Проводяться заходи щодо встановлення інших аналогічних фактів.

Слідчим відділенням Мукачівського міськвідділу внутрішніх справ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.