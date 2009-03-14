Бютівці тікають з виборчих дільниць, ховають печатки та списки?

ВО “Свобода” заявляє, що представники Блоку Юлії Тимошенко в дільничних комісіях на позачергових виборах до Тернопільської обласної ради, призначених на 15 березня, відмовляються від своїх повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, в прес-службі Тернопільського обласного осередку партії повідомили, один з випадків представники “Свободи” зафіксували в Підгаєцькому районі, де у селі Шумляни голова дільничної комісії, яка є представником БЮТ, написала заяву на вихід з дільничної комісії.

“Це не поодинокий випадок – за вказівкою своїх керівників, представники БЮТ у комісіях пишуть подібні заяви або ж просто не з’являються на дільниці, а також ховають печатки та списки виборців", – повідомляє прес-служба.

Вона нагадала, що "згідно кримінального кодексу такі дії трактуються як злочин, передбачений статтями 157, 158, 159, що тягне за собою кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 12 років".

"Виконуючи злочинні вказівки своїх політичних керівників, ці члени комісій не усвідомлюють всієї відповідальності або ж взагалі не знають про покарання, яке тягнуть за собою відповідні порушення", - наголошується в заяві.

Прес-служба зазначає, що "органи міліції, завдання яких забезпечувати законність виборчого процесу, саботують охорону та супровід передачі бюлетенів до дільничних комісій, як це відбувалося в Ланівецькому районі та місті Тернополі".

ВО «Свобода» звернулося до обласних органів прокуратури, МВС, СБУ "з вимогою провести роз’яснювальну роботу серед членів дільничних комісій з метою забезпечення конституційного права громадян на волевиявлення та посилити контроль за підготовкою та проведенням виборчих процедур та запобігти зриву виборів".