Луценко обіцяє покарання за розгром наметів громадської ініціативи “Геть усіх!”

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО переконаний, що особи, які причетні до погрому наметового містечка громадської ініціативи “Геть усіх!” 20 березня на Майдані Незалежності в Києві, будуть притягнуті до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Київській області під час відвідування навчального центру Внутрішніх військ МВС з нагоди 15-ї річниці створення спецпідрозділу ГУБОЗ «Сокіл».

«Наразі слідство встановлює їхню (членів громадського об’єднання «Щит», які підозрюються у погромі наметів - УНІАН) міру відповідальності. Це може бути як адміністративне покарання, так і кримінальне переслідування», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, зауваживши, що ступінь відповідальності залежатиме від результатів експертизи і подальшого розслідування справи.

Водночас, міністр висловив переконання, «що кожному з тих, хто готує подібні акції протесту, треба пам’ятати, що знайдуться багато тих, хто буде проти їх акцій». Разом із тим він запевнив, що міліція докладе всіх зусиль до того, щоб громадяни мали можливість проводити мирні акції протесту.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, події на Майдані минулої п’ятниці можуть бути самоуправством, оскільки одні громадяни встановили намети, а інші їх знесли.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що як громадянин вважає, що інцидент між активістами громадських організацій - «це нова ознака часу, коли суспільство стомилося від нещирих політичних шоу, які не несуть у собі нічого, крім самореклами».

Як повідомляв УНІАН, 20 березня о 5-й годині ранку близько сотні чоловік в однаковій камуфляжній формі напали на наметове містечко громадської ініціативи “Геть усіх!” на Майдані Незалежності в Києві. За інформацією прес-служби ініціативи, внаслідок погрому були побиті активісти, які знаходилися на наметах, і зруйновані намети.

21 березня начальник Головного управління МВС України в місті Києві Віталій ЯРЕМА заявив, що до погрому наметового містечка «Геть усіх!» причетна громадське об’єднання «Щит».

23 березня голова ГО “Щит” Олександр ЄМЧУК на прес-конференції в УНІАН визнав участь активістів об’єднання у конфлікті з учасниками акції “Геть усіх!”, що стався 20 березня в Києві на Майдані Незалежності.

Після прес-конференції співробітники міліції затримали О.ЄМЧУКА, його допитали й відпустили.