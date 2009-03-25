За юридичною адресою відсутня кожна друга всеукраїнська громадська організація

У ході планової перевірки громадських організацій всеукраїнського статусу, яка здійснюється Міністерством юстиції на виконання частини другої статті 25 Закону України «Про об’єднання громадян», за юридичною адресою не вдається знайти майже кожну другу громадську організацію.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, сказав міністр юстиції України Микола ОНІЩУК з посиланням на результати перевірок, проведених у 2008 – першому кварталі 2009 року.

Так, у ході планової перевірки об‘єднань громадян, які були легалізовані Міністерством юстиції у 1995-1996 роках, 46 зі 100 організацій не вдалося знайти за юридичною адресою.

Крім того, повідомив міністр, діяльність майже п‘ятої частини перевірених організацій не відповідала вимогам Закону України ”Про об’єднання громадян”. Серед порушень, які найчастіше виявляються у ході перевірок - використанні організацією незареєстрованої символіки, відсутність належної кількості місцевих осередків, ігнорування вимоги закону щодо інформування Мін‘юсту про зміни у статутних документах та у складі керівних органів.

У цьому зв‘язку Міністерство юстиції в чергове звертає увагу керівників об‘єднань громадян на необхідність привести діяльність об‘єднань у відповідність до вимог законодавства та положень своїх статутів.

У 2009 році Міністерством проводитиметься планова перевірка статутної діяльності 274 громадських організацій, легалізованих у 1997-98 роках.