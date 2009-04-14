ВР одне за одним подолала два президентських вето

Верховна Рада України подолала вето Президента на Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень Конституційного Суду України, особливостей провадження у справах за конституційними зверненнями та недопущення зловживань правом на конституційне подання».

Як передає кореспондент УНІАН, за подолання вето проголосували 388 з 427, народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Президент пропонував відхилити даний закон, але за цю пропозицію проголосувало лише 19 (при необхідних 226 – УНІАН) із 427 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня Президент застосував вето до ухваленого 19 березня Верховною Радою Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень Конституційного Суду України, особливостей провадження у справах за конституційними зверненнями та недопущення зловживань правом на конституційне подання».

Даним законом передбачено вдосконалення правового регулювання діяльності Конституційного Суду України.

Зокрема, передбачено визначити форму і зміст звернення ВР про дачу висновку Конституційним Судом України щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту, строків відкриття конституційного провадження за цією процедурою.

Також передбачено внести зміни до закону “Про Кабінет міністрів України”, встановивши, що дія акта уряду, який зупинено указом Президента України і щодо якого є рішення КС про визнання таким, що відповідає Конституції, або ухвала про відмову у відкритті провадження не може бути повторно зупинена Президентом.

9 квітня голова ВР Володимир ЛИТВИН зауважив, що цей документ стане предметом розгляду Комітету ВР з питань правової політики, а після його рішення - всього парламенту.

Верховна Рада України подолала вето Президента на Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо врегулювання питань експорту електроенергії.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 408 народних депутатів із 434 зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув зі своїми пропозиціями до парламенту Закон «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо врегулювання питань експорту електроенергії» для повторного розгляду. Президент зауважив, що прийнятий Верховною Радою України 19 березня 2009 року Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо врегулювання питань експорту електроенергії» не може бути підписаний з ряду обставин.

Зокрема, за Законом «Про електроенергетику», суб`єктам електроенергетики надано право брати участь у зовнішньоекономічному співробітництві відповідно до державних програм, міжнародних договорів України та законодавства України. При цьому Закон не містить положень щодо врегулювання конкретних видів такого співробітництва, якими, зокрема, є експорт, імпорт та транзит електричної енергії. Не містить положень щодо імпорту та транзиту і Закон, що надійшов на підпис. Ним пропонується врегулювати лише питання експорту електричної енергії. За таких умов питання імпорту та транзиту електричної енергії і надалі залишаться неврегульованими.