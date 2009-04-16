БЮТ вимагає розслідування обставин заволодіння акціями «Інтер»

Фракція БЮТ вимагає створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування обставин смерті народного депутата IV скликання Ігоря Плужникова і заволодіння невідомими особами його власністю – акціями телеканалу «Інтер».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на сьогоднішньому пленарному засіданні парламенту лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

За його словами, «сьогодні порушені кримінальні справи, є нові обставини по ситуації, яка пов’язана зі зміною форми власності і власника, які вимагають депутатського реагування і контролю».

«Ми наполягаємо сьогодні у залі поставити на голосування питання щодо створення ТСК, щоб у цій ситуації поставити крапки над «і», - наголосив І.КИРИЛЕНКО.

У відповідь голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН запропонував І.КИРИЛЕНКУ «відійти від слів «ми вимагаємо».

В.ЛИТВИН зазначив, що на сьогодні немає документів, необхідних для того, щоб це питання розглядала Верховна Рада. За його словами, вчора ці документи тільки надійшли, але профільний комітет ВР їх ще не розглянув.

В.ЛИТВИН запропонував сьогодні о 12.00 на засіданні Погоджувальної ради обговорити дане питання, а також питання, пов’язані з державними закупівлями.

Фракція Партії регіонів вимагає терміново розглянути законопроект, який стосується упорядкування ситуації, пов’язаної з державними закупівлями.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат, головний акціонер та співзасновник телеканалу «Інтер» І.Плужников помер 22 червня 2005 року у Німеччині від гострого інфекційного гепатиту.

За офіційною інформацією, І.Плужников володів 71% акцій телеканалу «Інтер». Незабаром 61% був проданий вдовою І.Плужникова Світланою компанії Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО. Згідно з розслідуванням деяких ЗМІ, угода про продаж каналу відбулась 19 квітня 2005 року, а активні дії із зміни власності «Інтера» збіглись із раптовою хворобою і смертю І.Плужникова. Політики, зокрема Володимир СІВКОВИЧ (Партія регіонів), звертались до СБУ і Генпрокуратури з вимогою розслідувати обставини смерті І.Плужникова, пов’язуючи його смерть із начебто невдалою угодою з продажу контрольного пакету акцій «Інтера».

4 квітня 2009 року міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що МВС проситиме Генпрокуратуру порушити кримінальну справу за фактом підробки документів на право власності акцій “Інтера”, переданих від І.Плужникова іншим особам.

Він нагадав, що ще в 2005 році Державний департамент боротьби з економічною злочинністю МВС України порушив кримінальну справу, пов’язану з низкою операцій з акціями деяких українських та закордонних компаній. Однією з цих операцій був перехід права власності на телеканал «Інтер» «від на той момент ще живого пана Плужникова до інших нових власників». «Тоді ж була замовлена експертиза, і експерт встановив, що нотаріально завірена копія довіреності від імені пана Плужникова в частині його підпису та написання його прізвища є фальсифікованою», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

На початку квітня народний депутат від БЮТ Володимир ПИЛИПЕНКО зареєстрував у секретаріаті ВР проект постанови про створення ТСК з розслідування обставин смерті народного депутата IV скликання І.Плужникова і заволодіння невідомими особами його власністю – акціями телеканалу «Інтер».

15 квітня Ю.ЛУКЕНКО повідомив, що у кримінальній справі стосовно продажу акцій телеканалу «Інтер» з’явився новий епізод.