У БЮТ знову прокинувся інтерес до акцій «Інтера»

Фракція БЮТ вимагатиме, аби завтра Верховна Рада розглянула питання щодо створення Тимчасової слідчої комісії з розслідування розслідування обставин смерті народного депутата IV скликання Ігоря Плужникова та заволодіння невідомими особами його власністю – акціями телеканалу «Інтер».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив член фракції БЮТ Володимир ПИЛИПЕНКО.

За словами В.ПИЛИПЕНКА, згідно з даними Генеральної прокуратури, довіреність, на підставі якої відбувся перехід права власності на акції телеканалу «Інтер», підписував не І.Плужников. При цьому В.ПИЛИПЕНКО спростував інформацію, яка поширювалася у ЗМІ, про те, що начебто Генеральна прокуратура закрила кримінальну справу з цього питання.

В.ПИЛИПЕНКО наголосив, що слідчі Генеральної прокуратури, які займаються сьогодні розслідуванням цієї справи, довели до генпрокурора, що на них з боку першого заступника голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО чиниться тиск для закриття цієї кримінальної справи.

«Усім цим повинна і буде займатися слідча комісія», - сказав депутат.

Він також зауважив, що на сьогодні практично усі фракції парламенту погоджуються з необхідністю створення цієї комісії і вже запропонували до її складу своїх представників.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат, головний акціонер і співзасновник телеканалу «Інтер» І.Плужников помер 22 червня 2005 року в Німеччині від гострого інфекційного гепатиту.

За офіційною інформацією, І.Плужников володів 71% акцій телеканалу «Інтер». Незабаром вдова І.Плужникова Світлана продала 61% компанії нинішньому першому заступнику голови Служби безпеки України В.ХОРОШКОВСЬКОМУ. Згідно з розслідуванням деяких ЗМІ, угоду про продаж каналу було укладено 19 квітня 2005 року, а активні дії щодо зміни власності «Інтера» збіглися з раптовою хворобою і смертю І.Плужникова. Політики, зокрема Володимир СІВКОВИЧ (Партія регіонів), зверталися до СБУ та Генпрокуратури з вимогою розслідувати обставини смерті І.Плужникова, пов`язуючи його смерть з нібито невдалою угодою з продажу контрольного пакету акцій «Інтера».

4 квітня 2009 року міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що МВС проситиме Генпрокуратуру порушити кримінальну справу за фактом підробки документів на право власності акцій, переданих від І.Плужникова іншим особам.

Він нагадав, що ще 2005 року Державний департамент боротьби з економічною злочинністю МВС України порушив кримінальну справу, пов`язану з низкою операцій з акціями деяких українських і закордонних компаній. Однією з цих операцій був перехід права власності на телеканал «Інтер» «від на той момент ще живого пана Плужникова до інших нових власників». «Тоді ж було замовлено експертизу, і експерт встановив, що нотаріально завірена копія довіреності від імені пана Плужникова в частині його підпису та написання його прізвища є фальсифікованою», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

На початку квітня цього року народний депутат від БЮТ В.ПИЛИПЕНКО зареєстрував у секретаріаті ВР проект постанови про створення ТСК для розслідування обставин смерті народного депутата IV скликання І.Плужникова та заволодіння невідомими особами його власністю – акціями телеканалу «Інтер».