Президента просять ветувати закон про заборону грального бізнесу

Всеукраїнська профспілка працівників грального бізнесу і Всеукраїнське об`єднання роботодавців галузі культури, відпочинку, спорту і розваг просять Президента України Віктора ЮЩЕНКА скористатися правом вето щодо закону про заборону грального бізнесу.

Про це заявили сьогодні на прес-конференції в УНІАН представники вказаних громадських організацій.

За словами заступника голови Всеукраїнського об`єднання роботодавців галузі культури, відпочинку, спорту і розваг Ігоря МАКІЄВСЬКОГО, сьогодні рішенням уряду про припинення діяльності гральних закладів поставлено під загрозу існування цілої галузі економіки України, яка, крім безпосередньо зайнятих у ній людей, забезпечує роботою і доходом низку суміжних галузей. Він нагадав, що в разі заборони грального бізнесу без роботи залишаться 200 тисяч людей.

І.МАКІЄВСЬКИЙ відзначив, що за річного обороту легального грального бізнесу в 12-15 млрд. грн. ця сфера щорічно приносить до бюджетів усіх рівнів близько 1,5 млрд. грн. І це при тому, що на сьогодні лише 40% операторів грального бізнесу працюють у легальному полі. Крім того, в разі введення заборони оператори матимуть повне право наполягати на поверненні з держбюджету близько 300 млн. грн., сплачених ними за видачу ліцензій.

І.МАКІЄВСЬКИЙ також наголосив, що роботодавці і профспілки у сфері грального бізнесу готові активно включитися в розробку нового варіанту базового закону, який регулює діяльність галузі, в якому повинні бути відображені і враховані позиції всіх сторін.

«Ми закликаємо Президента, щоб він ухвалив єдино правильне рішення в цій ситуації – почув нас, роботодавців, оскільки це рішення (заборона грального бізнесу – УНІАН) не вирішить проблеми галузі в цілому», – сказав І.МАКІЄВСЬКИЙ, наголосивши, що на даному етапі для розв’язання проблем галузі необхідний цивілізований діалог між державою, роботодавцями й профспілками.

У свою чергу, член правління Фонду соціального страхування від профспілок Андрій ДРОЗДОВ відзначив, що в разі масового вивільнення працівників зі сфери грального бізнесу і постановки їх на облік у центрах зайнятості фонд, який і без того зазнає певних фінансових труднощів, відчуватиме серйозний фінансовий дисбаланс. При цьому він відзначив, що в разі постановки на облік 100 тисяч працівників гральної сфери витрати фонду буде вимушено збільшено на суму близько 50 млн. грн. на місяць.

«Ми закликаємо Президента обдумано підійти до підписання цього закону і виступаємо за те, щоб на цей закон було накладено вето», – сказав І.ДРОЗДОВ.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня ц.р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні». Законом забороняється не тільки гральний бізнес, а й участь в азартних іграх. Згідно із законом, до суб`єктів господарювання, які організовують і проводять на території України азартні ігри, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу в розмірі 8 тисяч мінімальних зарплат з конфіскацією грального устаткування, а прибуток від проведення такої азартної гри підлягає перерахування до держбюджету.

Того ж дня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО висловила сподівання, що глава держави підпише цей закон.

Заступник глави Секретаріату Президента – представник Президента в Конституційному Суді і Центральній виборчій комісії Марина СТАВНИЙЧУК 18 травня заявила, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО готовий проаналізувати всі пропозиції, зокрема, правового характеру, що стосуються врегулювання ситуації з гральним бізнесом в Україні.

Разом з тим М.СТАВНІЙЧУК відзначила, що за станом на 18 травня Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні», прийнятий Верховною Радою 15 травня ц.р., не надходив на підпис Президентові України.