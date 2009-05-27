Інвестору з реконструкції не вдалося хапнути будинок, що орендує Гідрометцентр

Прокуратура Києва опротестувала рішення столичної влади про залучення інвестора з реконструкції та передачу йому у власність будинку на вул. Золотоворітській, 6-б, що орендує Гідрометцентр.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, у ході перевірки було встановлено, що на момент проведення зазначеного конкурсу приміщення на вул. Золотоворітській, 6-б перебувало в користуванні державного підприємства “Український гідрометеорологічний центр” на підставі договору оренди з Київською міською радою в особі уповноваженого нею представника – КП «Київжитлоспецексплуатація». Зазначені обставини передбачають застосування та дотримання певних норм законодавства, які не були враховані органами місцевого самоврядування.

Так, при прийнятті Київською міською державною адміністрацією розпорядження від 16 травня 2008 р. за № 691 «Про затвердження результатів конкурсів із залучення інвесторів» та ухваленні Київською міською радою рішення від 28 серпня 2008 р. за №105/105 «Про передачу нежилих будинків комунальної власності у власність інвесторам» було порушено вимоги законів України «Про інвестиційну діяльність» та «Про оренду державного та комунального майна».

Прокуратурою міста, на захист інтересів держави, з метою усунення порушень вимог чинного законодавства опротестовано вищезазначені акти органів місцевого самоврядування.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО направив звернення прем’єр-міністру та генеральному прокурору з проханням втрутитися у ситуацію, що склалася навколо забезпечення нормальної роботи Українського гідрометцентру у зв’язку із намірами київської влади передати приміщення будинку по вулиці Золотоворітській, 6-б новому власнику.

За даними М.ТОМЕНКА, у цьому будинку та суміжному будинку по вулиці Золотоворітській 6-в розміщується єдиний виробничий комплекс Укргідрометцентру. Перша споруда належить до комунальної власності, а друга – до державної. Рішенням Київської міської ради будинок по вулиці Золотоворітській 6-б було передано у власність іншому суб’єкту.

М.ТОМЕНКО наголосив, що Гідрометцентр, який десятки років офіційно орендував будинок, навіть не був завчасно попереджений про намір перервати договір оренди та поставлений до відома про це рішення. Відповідна інформація надійшла до Гідрометцентру лише у березні цього року разом із вимогою звільнити займане приміщення.

Віце-спікер також зазначив, що при ухваленні відповідного рішення Київрадою було порушено вимоги законодавства.