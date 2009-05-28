Податкова міліція зменшила розкриття злочинів

У січні-квітні 2009 р. кількість розкритих податковою міліцією злочинів зменшилася на 0,4 тис., порівняно з аналогічним періодом минулого року, і становила 2,3 тис.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного управління податкової міліції Державної податкової адміністрації України Геннадій ЛІСОВИЙ сьогодні на брифінгу.

Водночас він зазначив, що тенденція до зменшення кількості розкритих злочинів виникла через відхід податківців від практики виявлення дрібних порушень.

За його словами, питома вага розкриття тяжких злочинів збільшилася з 72,9% (2 тис. злочинів) у січні-квітні 2008 р. до 92,7% (2,1 тис. злочинів) у січні-квітні 2009 р.

За даними прес-служби ДПАУ, завдяки новому підходу податкова міліція в січні-квітні 2009 р. донарахувала до бюджету більш як 1 млрд. грн., що майже на 77 млн. грн. більше, ніж за аналогічний період 2008 року.

За участю підрозділів податкової міліції попереджено незаконне відшкодування податку на додану вартість на суму більш як 2 млрд. грн. За даними фактами порушено 217 кримінальних справ.