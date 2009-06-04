Розгляд законів про референдум і боротьбу з корупцією ВР перенесла
11:36, 04 червня 2009Право
0 0
Наступний тиждень - не пленарний
Верховна Рада України перенесла на наступний пленарний тиждень розгляд проекту закону щодо всеукраїнського референдуму.
Як передає кореспондент УНІАН, “за” це рішення проголосували 317 народних депутатів з 434, зареєстрованих у сесійній залі.
Верховна Рада сьогодні мала у другому читанні розглядати проект закону про всеукраїнський референдум.
Водночас на початку пленарного засідання лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО звернувся до голови ВР Володимира ЛИТВИНА з проханням перенести розгляд цього законопроекту, оскільки народні депутати не мають чіткої позиції щодо його ухвалення.
Крім того, парламент переніс на наступний пленарний тиждень розгляд трьох антикорупційних законопроектів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter