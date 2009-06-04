Розгляд законів про референдум і боротьбу з корупцією ВР перенесла

Верховна Рада України перенесла на наступний пленарний тиждень розгляд проекту закону щодо всеукраїнського референдуму.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” це рішення проголосували 317 народних депутатів з 434, зареєстрованих у сесійній залі.

Верховна Рада сьогодні мала у другому читанні розглядати проект закону про всеукраїнський референдум.

Водночас на початку пленарного засідання лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО звернувся до голови ВР Володимира ЛИТВИНА з проханням перенести розгляд цього законопроекту, оскільки народні депутати не мають чіткої позиції щодо його ухвалення.

Крім того, парламент переніс на наступний пленарний тиждень розгляд трьох антикорупційних законопроектів.