СБУ порушила 29 кримінальних справ стосовно 25 службовців банків

З початку поточного року слідчі Служби безпеки України порушили 29 кримінальних справ стосовно 25 службовців банківських установ за незаконні дії, що призвели до фінансових порушень. У рамках розслідування цих справ слідчими опитано понад 100 співробітників банків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

За її словами, на виконання доручення Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо стабілізації ситуації на банківському та валютних ринках у СБУ створено спеціальна оперативно-аналітичну групу, яка спільно з Нацбанком здійснила низку заходів, за результатами яких НБУ застосував різноманітні санкції до 9 банківських установ.

Зокрема, притягнуто до адміністративної відповідальності 3-х керівників банків; тимчасово відсторонено від займаної посади керівника одного з банків; до 4-х банків застосовано штрафні санкції, чотирьом банківським установам винесено письмові застереження тощо.

Як зазначила М.ОСТАПЕНКО, за матеріалами СБУ, стосовно працівників одного з банків, який знаходиться у стадії ліквідації, Генпрокуратура порушила 8 кримінальних справ за посадові злочини, а також розтрату коштів вкладників. На даний час троє з них знаходяться під вартою.

Водночас, в результаті спецоперацій спільно з іншими правоохоронними органами припинено діяльність 15 конвертаційних центрів, з тіньового обігу вилучено близько 10 млн. грн. готівкових та безготівкових коштів, суб’єктам підприємництва, задіяних в протиправних оборудках, нараховано більш як 78 млн. грн. штрафів, з-за кордону повернуто валютних коштів на суму більш як 11 млн. грн.

Разом з тим, у рамках роботи за оперативно-розшуковими справами СБУ перевіряє діяльність співробітників близько 30 банків, які підозрюються у проведенні незаконних фінансових операцій на шкоду державним інтересам.