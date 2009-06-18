В Нігерії затримано літака, який доставляв зброю з України до Екваторіальної Гвінеї
11:54, 18 червня 2009Право
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МЗС перевіряє інформацію
Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про затримання в Нігерії літака, який доставляв зброю з України до Екваторіальної Гвінеї.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі МЗС.
За інформацією ІТАР-ТАРС, літак був затриманий нігерійськими спецслужбами в міжнародному аеропорту міста Кано на півночі країни, де здійснив екстрену посадку у зв`язку з технічною неполадкою.
За даними агентства САПА, екіпаж літака заарештовано. На борту під час обшуку виявлено 18 ящиків із зброєю.
За попередніми даними, троє льотчиків - громадяни України.
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