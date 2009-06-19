Партія регіонів вимагає припинити незаконні перевірки ЗМІ

Партія регіонів вимагає від уряду припинити незаконні фіскальні перевірки ЗМІ і відмінити всі рішення, які обмежують право громадян одержувати правдиву інформацію про соціально-економічну ситуацію в країні.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві прес-служби Партії регіонів.

У ПР вважають, що нинішній уряд “розгорнув безпрецедентний наступ на свободу слова”, зокрема, почалися тотальні фіскальні перевірки провідних загальнонаціональних телеканалів України. «Тобто тиск на свободу слова набуває виразної форми політичних переслідувань, репресій з політичних мотивів, які нинішня влада, не вагаючись, використовує у своїй діяльності», - йдеться в заяві.

Партія регіонів пов`язує такий «цинічний і незаконний» тиск на ЗМІ з тим, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО офіційно заявила про свою участь у президентській кампанії і ще до її початку «застосувала адміністративний ресурс для превентивного залякування преси».

Опозиціонери відзначають, що ніколи, навіть за часів так званого антинародного режиму Леоніда КУЧМИ, влада не дозволяла собі використовувати фіскальні органи для усунення політичних конкурентів і критиків. А, навпаки, дотримувалась добровільно взятого на себе мораторію на проведення перевірок у виборчий період.

Регіонали вважають, що владі нічого відповісти на «справедливу критику і викриття її неспроможності, некомпетентності і брехливості», тому уряд і пішов на грубе порушення демократичних норм і законодавства, що однозначно забороняє проведення планових перевірок до 31 грудня 2010 року і гарантує безперешкодну діяльність ЗМІ в передвиборчий період.

«Ні закон, ні мораль цю збанкрутілу владу не стримують, тому вона намагається брутально закрити рот опонентам і критикам, позбавляючи громадян України права на отримання правдивої інформації. Це логічне для нинішньої влади продовження політики засекречування об`єктивної статистичної інформації, інформації про казначейське виконання бюджету країни і так далі», наголошують у прес-службі політсили.

У зв`язку з цим Партія регіонів заявляє, що не дозволить владі й надалі проводити таку «антинародну, антидемократичну політику». ПР вимагає від Кабінету Міністрів негайно припинити незаконні фіскальні перевірки ЗМІ і дати правову оцінку звільненням журналістів за публікацію неугодних владі фактів і надання урядових гарантій того, що такі факти буде виключено надалі.

Опозиція вимагає від чинного уряду відміни всі рішення, які обмежують право громадян, платників податків одержувати правдиву інформацію про стан державних фінансів і соціально-економічної ситуації в країні. А також введення суспільного контролю за регуляторною і наглядовою діяльністю уповноважених органів і дотриманням ними законодавства в передвиборчий період.

«Наша мета – забезпечити вільне, чесне волевиявлення громадян на виборах, що передбачає, серед іншого, право людей вільно обговорювати, оцінювати діяльність влади, безперешкодно висловлювати їй претензії і пропозиції», - наголошується в заяві прес-служби партії.